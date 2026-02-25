Рейтинг@Mail.ru
11:05 25.02.2026
MAX упростил создание цифрового ID
Пользователи MAX теперь могут создать цифровой ID всего в несколько шагов, сообщили в пресс-службе платформы. РИА Новости, 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пользователи MAX теперь могут создать цифровой ID всего в несколько шагов, сообщили в пресс-службе платформы.
"Достаточно обновить приложение и предоставить согласие на обработку персональных данных на "Госуслугах", — говорится в релизе.

Раньше создавать ID можно было только с помощью биометрии, загранпаспорта нового образца или водительских прав. Теперь для этого нужно перейти в соответствующий раздел профиля, нажать на кнопку "Добавить документы", дать согласие и выбрать "Подтвердить".
В пресс-службе уточнили, что опцией могут воспользоваться все совершеннолетние россияне. ID действителен только на том устройстве, на котором он создавался. Код обновляется каждые 30 секунд и защищен от скриншотов. Доступ к нему можно получить только через распознавание лица или по отпечатку пальца.
Сейчас подтвердить возраст через MAX можно на пунктах выдачи Ozon и на кассах самообслуживания более 70 тысяч магазинов. Для приобретения товаров 18+ достаточно отсканировать QR-код из приложения.
Бета-версию цифровой платформы запустили в марте прошлого года, она позволяет переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. МAX доступен в магазинах App Store, RuStore и Google Play. Развивает мессенджер "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
