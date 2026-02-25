MAX упростил создание цифрового ID

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пользователи MAX теперь могут создать цифровой ID всего в несколько шагов, сообщили в Пользователи MAX теперь могут создатьвсего в несколько шагов, сообщили в пресс-службе платформы.

« "Достаточно обновить приложение и предоставить согласие на обработку персональных данных на "Госуслугах", — говорится в релизе.

Раньше создавать ID можно было только с помощью биометрии, загранпаспорта нового образца или водительских прав. Теперь для этого нужно перейти в соответствующий раздел профиля, нажать на кнопку "Добавить документы", дать согласие и выбрать "Подтвердить".

В пресс-службе уточнили, что опцией могут воспользоваться все совершеннолетние россияне. ID действителен только на том устройстве, на котором он создавался. Код обновляется каждые 30 секунд и защищен от скриншотов. Доступ к нему можно получить только через распознавание лица или по отпечатку пальца.

Сейчас подтвердить возраст через MAX можно на пунктах выдачи Ozon и на кассах самообслуживания более 70 тысяч магазинов. Для приобретения товаров 18+ достаточно отсканировать QR-код из приложения.