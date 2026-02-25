Подсчитаны траты россиян на Масленицу

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Масленичная корзина", в которую входят ингредиенты для приготовления главного праздничного блюда с несколькими начинками на выбор на семью или небольшую компанию, в этом году обошлась россиянам в среднем в 2957 рублей, подсчитало РИА Новости по данным аналитиков экосистем для бизнеса "Контур".

Эксперты проанализировали 22 миллиона чеков, выданных с 9 по 15 февраля 2026 года, и сравнили данные с периодом с 17 по 23 февраля прошлого года.

Так, на килограмм меда россияне тратили в среднем 839 рублей, на 180 граммов сливочного масла - 311 рублей, а на 500 миллилитров подсолнечного масла - 273 рубля. Эти ингредиенты оказались самыми дорогими в составе продуктовой корзины.

Далее следуют мука в объеме 3 килограмма (233 рубля), 450 граммов творога (218 рублей), литр молока (211 рублей), десяток яиц (209 рублей), килограмм сахара (151 рубль), 125 граммов дрожжей (148 рублей), 300 граммов сметаны (136 рублей), 900 миллилитров кефира (128 рублей) и килограмм соли (100 рублей).

При этом по сравнению с прошлым годом спрос вырос на большинство товаров из "масленичной корзины" - сильнее всего на сахар (51%) и соль (34%). А заметнее всего он снизился на муку (24%) и молоко (22%).