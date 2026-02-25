Правительство России расширило перечень товаров с обязательной маркировкой

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство России расширило перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке в системе "Честный знак", с 1 сентября 2026 года маркироваться будут несколько новых групп бакалейной продукции, следует из постановления правительства.

Так, с 1 сентября 2026 года цифровой код маркировки будет наноситься на зерновые продукты для завтрака, мед, макаронные изделия и картофель быстрого приготовления.

Помимо этого, с 1 декабря 2026 года маркировка станет обязательной для муки, включая смеси для приготовления выпечки, круп, в том числе сухих смесей для супов, и для каш.

При этом с 1 марта 2026 года производители такой продукции должны будут зарегистрироваться в информационной системе мониторинга.