20:46 25.02.2026 (обновлено: 21:22 25.02.2026)
МЭР рассказало о новых правилах отображения цен на маркетплейсах
экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В пункте выдачи заказов. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Новые правила отображения цен на маркетплейсах не должны привести к росту стоимости товаров, заявили РИА Новости в Минэкономразвития.
"Это говорит о том, что разрабатываемые в настоящее время меры направлены на защиту интересов покупателей и не должны привести к тому, чтобы цены на эти товары увеличивались", — сказал собеседник агентства.
В ведомстве добавили, что такое нововведение не отменяет действие скидочных программ.
"Речь идет о ясности и достоверности в отображении цен, а также о том, что с этой ценой может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением", — пояснили в министерстве.
Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России введут единые правила отображения цен на маркетплейсах, чтобы стоимость товаров не зависела от средств платежа.
В ноябре Сбербанк, ВТБ, Т-Банк, Альфа-банк и Совкомбанк обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме говорилось, что такие меры не приведут к подорожанию товаров, но позволят выравнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Банки поддержал ЦБ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках, а также устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В объединенной компании Wildberries & Russ РИА Новости заявили, что эта идея сопоставима с запретом на деятельность таких банков, и выразили надежду, что Центробанк пересмотрит позицию.
