Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал об увеличении гособоронзаказа для Росгвардии в 2025 году - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/manturov-2076665585.html
Мантуров рассказал об увеличении гособоронзаказа для Росгвардии в 2025 году
Мантуров рассказал об увеличении гособоронзаказа для Росгвардии в 2025 году - РИА Новости, 25.02.2026
Мантуров рассказал об увеличении гособоронзаказа для Росгвардии в 2025 году
Объемы гособоронзаказа на поставку вооружений и военной техники для Росгвардии были в 2025 году увеличены в полтора раза, сообщил первый зампредседателя... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:35:00+03:00
2026-02-25T15:35:00+03:00
безопасность
россия
денис мантуров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051708770_112:357:2502:1701_1920x0_80_0_0_8465c9b29446793b5de854225c821a6e.jpg
https://ria.ru/20260112/manturov-2067363889.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051708770_234:0:2502:1701_1920x0_80_0_0_d1b0a698c1578a45f7364b8248cf9965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, денис мантуров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Россия, Денис Мантуров, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Мантуров рассказал об увеличении гособоронзаказа для Росгвардии в 2025 году

Мантуров: объем гособоронзаказа для Росгвардии вырос в 1,5 раза в 2025 году

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Объемы гособоронзаказа на поставку вооружений и военной техники для Росгвардии были в 2025 году увеличены в полтора раза, сообщил первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров.
Мантуров принял участие в расширенном заседании итоговой коллегии Росгвардии.
"Исходя из потребностей и предложений ведомства, правительство сохраняет курс на его системную поддержку. В этой работе акцент сделан на укреплении материально-технической базы войск и повышении их боеспособности. В прошлом году объемы гособоронзаказа на поставку вооружений и военной техники для Росгвардии были увеличены почти в полтора раза", - приводит слова Мантурова его секретариат.
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Мантуров оценил долю гражданской продукции на предприятиях ОПК в 2025 году
12 января, 13:32
 
БезопасностьРоссияДенис МантуровФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала