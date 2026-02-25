Рейтинг@Mail.ru
Глава Росгвардии поздравил Мантурова с присвоением звания Героя России
15:19 25.02.2026 (обновлено: 15:23 25.02.2026)
Глава Росгвардии поздравил Мантурова с присвоением звания Героя России
Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил вице-премьера Дениса Мантурова с присвоением высшего звания Героя России, сообщила пресс-служба Росгвардии. РИА Новости, 25.02.2026
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), денис мантуров, виктор золотов
Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Денис Мантуров, Виктор Золотов
Денис Мантуров
Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил вице-премьера Дениса Мантурова с присвоением высшего звания Героя России, сообщила пресс-служба Росгвардии.
В среду в Росгвардии прошло расширенное заседание коллегии по итогам работы ведомства.
"Герой России генерал армии Виктор Золотов поблагодарил собравшихся за участие в заседании и, прежде чем перейти к повестке, от имени личного состава Росгвардии поздравил Дениса Мантурова с прошедшим днем рождения и присвоением высшего звания Героя России", - говорится на сайте ведомства.
Также Золотов отметил, что все поставленные перед Росгвардией в 2025 году задачи реализованы в полном объеме.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Володин поблагодарил Мантурова и всех, кто занимался развитием ОПК
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Денис МантуровВиктор Золотов
 
 
