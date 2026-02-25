https://ria.ru/20260225/manturov-2076662026.html
Глава Росгвардии поздравил Мантурова с присвоением звания Героя России
Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил вице-премьера Дениса Мантурова с присвоением высшего звания Героя России, сообщила пресс-служба Росгвардии. РИА Новости, 25.02.2026
россия
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), денис мантуров, виктор золотов
