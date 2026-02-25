Рейтинг@Mail.ru
"Пусть уже заткнется!". Дерзкие слова Макрона о России разозлили французов - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/makron-2076716593.html
"Пусть уже заткнется!". Дерзкие слова Макрона о России разозлили французов
"Пусть уже заткнется!". Дерзкие слова Макрона о России разозлили французов - РИА Новости, 25.02.2026
"Пусть уже заткнется!". Дерзкие слова Макрона о России разозлили французов
Россия якобы укрепила НАТО и сплотила европейцев, которых хотела ослабить. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:12:00+03:00
2026-02-25T18:12:00+03:00
в мире
россия
франция
владимир путин
эммануэль макрон
нато
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075258717_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_9a456f2e8827edd0a92cb1f98f5e340c.jpg
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076715362.html
https://ria.ru/20260223/makron-2076259379.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075258717_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2925eff44d591533a0ee141cccbd954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, нато, такер карлсон
В мире, Россия, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, НАТО, Такер Карлсон

"Пусть уже заткнется!". Дерзкие слова Макрона о России разозлили французов

© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Читатели издания Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после заявления о том, что Россия якобы укрепила НАТО и сплотила европейцев, которых хотела ослабить.
"Макрон как обычно: не разберешь, что он говорит, да и никто ему не верит. И ни разу он не упомянул о проваленных европейцами Минских соглашениях. Пусть уже заткнется", — отметил один из читателей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Признать поражение". На Западе сделали тревожное предупреждение Зеленскому
Вчера, 18:09
"Всегда смешно наблюдать за тем, как Макрон объясняет, что россияне проиграли... Достаточно напомнить, как в 2022 году его министр Брюно Лемэр говорил: "мы поставим российскую экономику на колени"... С тех пор было принято 19 пакетов санкций — без особого результата", — написал другой.
"А он еще может упомянуть о своих провалах, несмотря на свое раздутое эго? Вот уже два года его народ умоляет его уйти с гордо поднятой головой; его решения отвечают только его интересам, а не чаяниям французов, и всем остальным странам это прекрасно известно. Макрон, тебя уже не презирают, а ненавидят", — обрушился с критикой третий.
"Ну, в провалах-то Макрон знаток, это правда: достаточно взглянуть на то, в каком "бедственном положении сегодня пребывает Франция", — заключил еще один пользователь.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"В полном безумии!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины
23 февраля, 19:44
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияФранцияВладимир ПутинЭммануэль МакронНАТОТакер Карлсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала