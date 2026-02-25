МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Читатели издания Россия якобы укрепила НАТО и сплотила европейцев, которых хотела ослабить. Читатели издания Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после заявления о том, чтоРоссия якобы укрепила НАТО и сплотила европейцев, которых хотела ослабить.

Макрон как обычно: не разберешь, что он говорит, да и никто ему не верит. И ни разу он не упомянул о проваленных европейцами Минских соглашениях. Пусть уже заткнется", — отметил один из читателей.

"Всегда смешно наблюдать за тем, как Макрон объясняет, что россияне проиграли... Достаточно напомнить, как в 2022 году его министр Брюно Лемэр говорил: "мы поставим российскую экономику на колени"... С тех пор было принято 19 пакетов санкций — без особого результата", — написал другой.

"А он еще может упомянуть о своих провалах, несмотря на свое раздутое эго? Вот уже два года его народ умоляет его уйти с гордо поднятой головой; его решения отвечают только его интересам, а не чаяниям французов, и всем остальным странам это прекрасно известно. Макрон, тебя уже не презирают, а ненавидят", — обрушился с критикой третий.

"Ну, в провалах-то Макрон знаток, это правда: достаточно взглянуть на то, в каком "бедственном положении сегодня пребывает Франция", — заключил еще один пользователь.

Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".