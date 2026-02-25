Рейтинг@Mail.ru
25.02.2026
Ковальчук рассказал Путину об идее охлаждения реактора на станции на Луне
19:02 25.02.2026
Ковальчук рассказал Путину об идее охлаждения реактора на станции на Луне
лас-вегас, луна, россия, михаил ковальчук, владимир путин, курчатовский институт
Лас-Вегас, Луна, Россия, Михаил Ковальчук, Владимир Путин, Курчатовский институт
Ковальчук рассказал Путину об идее охлаждения реактора на станции на Луне

Ковальчук рассказал Путину об идее охлаждения реактора на АЭС на Луне

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук рассказал президенту России Владимиру Путину об идее охлаждения реактора на атомной станции на Луне по принципу устройства казино в Лас-Вегасе.
Президент "Курчатовского института" показал главе государства макет биоэкопоселения с атомной станцией малой мощности и макет биореакторной системы утилизации СО2.
Луна - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Россия заложила строительство АЭС в лунную программу, заявил глава РАН
6 февраля, 06:05
"Когда мы это делали, мы сообразили вот о чем: вот на Луну мы делаем станцию на базе по вашему поручению, на Луне есть одна проблема. Здесь почему чайник остывает, все хорошо знают, потому что воздух, молекулы нагреваются, улетают и чайник остывает, а на Луне-то воздуха нет, у вас стоит реактор и он раскаляется, расплавится, там тепло нельзя отвести к инвекционным путям, там только излучение, то есть надо делать дикие панели излучения", - сказал Ковальчук президенту.
Он отметил, что при разработке макета, его накрыли колпаком.
"И то тепло, которое некуда девать в космосе на Луне, вы накроете, оно будет как в Лас-Вегасе. Я вспомнил, в Лас-Вегасе все казино сделаны так: вы идете внутри, вам кажется, что там Рим, улица, дождь идет", - добавил Ковальчук.
"Это не наш выбор", - сказал Путин.
"Это не наш выбор, но идея очень глубокая, правильная. Вот вы накрыли, и все тепло, которое некуда выбрасывать, например, на Луне", - подчеркнул президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".
Полное лунное затмение - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Посол в Пекине рассказал о создании Россией и Китаем станции на Луне
10 февраля, 18:04
 
Лас-Вегас, Луна, Россия, Михаил Ковальчук, Владимир Путин, Курчатовский институт
 
 
