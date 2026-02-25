Ковальчук рассказал Путину об идее охлаждения реактора на станции на Луне

Владимир Путин на встрече с российскими учеными на полях IV Форума будущих технологий в Москве

Владимир Путин на встрече с российскими учеными на полях IV Форума будущих технологий в Москве

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук рассказал президенту России Владимиру Путину об идее охлаждения реактора на атомной станции на Луне по принципу устройства казино в Лас-Вегасе.

Президент "Курчатовского института" показал главе государства макет биоэкопоселения с атомной станцией малой мощности и макет биореакторной системы утилизации СО2.

"Когда мы это делали, мы сообразили вот о чем: вот на Луну мы делаем станцию на базе по вашему поручению, на Луне есть одна проблема. Здесь почему чайник остывает, все хорошо знают, потому что воздух, молекулы нагреваются, улетают и чайник остывает, а на Луне-то воздуха нет, у вас стоит реактор и он раскаляется, расплавится, там тепло нельзя отвести к инвекционным путям, там только излучение, то есть надо делать дикие панели излучения", - сказал Ковальчук президенту.

Он отметил, что при разработке макета, его накрыли колпаком.

"И то тепло, которое некуда девать в космосе на Луне, вы накроете, оно будет как в Лас-Вегасе. Я вспомнил, в Лас-Вегасе все казино сделаны так: вы идете внутри, вам кажется, что там Рим, улица, дождь идет", - добавил Ковальчук.

"Это не наш выбор", - сказал Путин.