Лукашенко направился в Москву для участия в Госсовете Союзного государства - РИА Новости, 25.02.2026
Лукашенко направился в Москву для участия в Госсовете Союзного государства
Лукашенко направился в Москву для участия в Госсовете Союзного государства - РИА Новости, 25.02.2026
Лукашенко направился в Москву для участия в Госсовете Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию, где в четверг примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, передает со... РИА Новости, 25.02.2026
Лукашенко направился в Москву для участия в Госсовете Союзного государства

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию, где в четверг примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, передает со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера агентство Белта.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Президент 26 февраля в Москве примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Александр Лукашенко является председателем ВГС", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Белоруссии рассказали, что обсудят на Госсовете Союзного государства
24 февраля, 16:15
 
МоскваБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
