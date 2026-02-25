https://ria.ru/20260225/lukashenko-2076711595.html
Лукашенко направился в Москву для участия в Госсовете Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию, где в четверг примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, передает со... РИА Новости, 25.02.2026
