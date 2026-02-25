Рейтинг@Mail.ru
15:18 25.02.2026 (обновлено: 15:23 25.02.2026)
Экс-глава совета директоров "Локомотива" заявил, что хочет пойти на СВО
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
одинцовский район
локомотив (москва)
Экс-глава совета директоров "Локомотива" заявил, что хочет пойти на СВО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭкс-председатель совета директоров ФК "Локомотив", фигурант дела о заказных убийствах Сергей Липатов перед началом заседания в Одинцовском городском суде
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 25 фев - РИА Новости. Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Липатов заявил, что после приговора хочет пойти на СВО, передает корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского горсуда Подмосковья.
"Прошу после оглашения приговора (рассмотреть вопрос) об СВО", - заявил суду 63-летний обвиняемый.
В среду прокурор в прениях сторон попросила суд приговорить Липатова к 12 годам колонии строгого режима.
Как стало известно из озвученных в суде данных, Липатов обвиняется в том, что из личной неприязни и с целью решить коммерческий вопрос заплатил 200 тысяч долларов за убийство директора юридической фирмы "Инюрконсалт", советника главы министерства путей сообщения Александра Фоминова. Мужчина был убит выстрелом из пистолета в 2002 году, когда возвращался в загородный дом в дачном кооперативе "Аграрник" в Одинцовском районе.
Вину Липатов полностью признал и принес извинения семье Фоминов
Экс-главу совета директоров "Локомотива" попросили приговорить к 12 годам
Заголовок открываемого материала