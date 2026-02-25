Экс-главу совета директоров "Локомотива" попросили приговорить к 12 годам

"Прошу назначить Липатову наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - заявила прокурор, выступая в прениях сторон.

Среди учтенных гособвинителем смягчающих обстоятельств – наличие у Липатова четверых малолетних детей и перечисление одного миллиона рублей потерпевшей. В то же время, по словам прокурора, у фигуранта было достаточно времени, чтобы отказаться от задуманного, но он всё-таки пошел на преступление.