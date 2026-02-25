https://ria.ru/20260225/lipatov-2076659417.html
Экс-главу совета директоров "Локомотива" попросили приговорить к 12 годам
Экс-главу совета директоров "Локомотива" попросили приговорить к 12 годам - РИА Новости, 25.02.2026
Экс-главу совета директоров "Локомотива" попросили приговорить к 12 годам
Обвинение попросило Одинцовский облсуд Подмосковья приговорить к 12 годам колонии строгого режима бывшего председателя совета директоров московского футбольного
2026-02-25T15:12:00+03:00
2026-02-25T15:12:00+03:00
2026-02-25T15:17:00+03:00
Экс-главу совета директоров "Локомотива" попросили приговорить к 12 годам
Экс-главу совета директоров "Локомотива" Липатова просят приговорить к 12 годам
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 25 фев - РИА Новости. Обвинение попросило Одинцовский облсуд Подмосковья приговорить к 12 годам колонии строгого режима бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергея Липатова, обвиняемого в подстрекательстве к убийству, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу назначить Липатову наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - заявила прокурор, выступая в прениях сторон.
Среди учтенных гособвинителем смягчающих обстоятельств – наличие у Липатова четверых малолетних детей и перечисление одного миллиона рублей потерпевшей. В то же время, по словам прокурора, у фигуранта было достаточно времени, чтобы отказаться от задуманного, но он всё-таки пошел на преступление.
Как стало известно из озвученных в суде данных, Липатов обвиняется в том, что из личной неприязни и с целью решить коммерческий вопрос заплатил 200 тысяч долларов за убийство директора юридической фирмы "Инюрконсалт", советника главы министерства путей сообщения Александра Фоминова. Мужчину убили из пистолета в 2002 году, когда он возвращался в загородный дом в дачном кооперативе "Аграрник" в Одинцовском районе Московской области
Вину Липатов полностью признал и принес извинения семье Фоминова.