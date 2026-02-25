Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу совета директоров "Локомотива" попросили приговорить к 12 годам
15:12 25.02.2026
Экс-главу совета директоров "Локомотива" попросили приговорить к 12 годам
Обвинение попросило Одинцовский облсуд Подмосковья приговорить к 12 годам колонии строгого режима бывшего председателя совета директоров московского футбольного РИА Новости, 25.02.2026
происшествия
московская область (подмосковье)
одинцовский район
2026
происшествия, московская область (подмосковье), одинцовский район
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Одинцовский район
Экс-председатель совета директоров ФК "Локомотив", фигурант дела о заказных убийствах Сергей Липатов
Экс-председатель совета директоров ФК "Локомотив", фигурант дела о заказных убийствах Сергей Липатов. Архивное фото
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 25 фев - РИА Новости. Обвинение попросило Одинцовский облсуд Подмосковья приговорить к 12 годам колонии строгого режима бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергея Липатова, обвиняемого в подстрекательстве к убийству, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу назначить Липатову наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - заявила прокурор, выступая в прениях сторон.
Среди учтенных гособвинителем смягчающих обстоятельств – наличие у Липатова четверых малолетних детей и перечисление одного миллиона рублей потерпевшей. В то же время, по словам прокурора, у фигуранта было достаточно времени, чтобы отказаться от задуманного, но он всё-таки пошел на преступление.
Как стало известно из озвученных в суде данных, Липатов обвиняется в том, что из личной неприязни и с целью решить коммерческий вопрос заплатил 200 тысяч долларов за убийство директора юридической фирмы "Инюрконсалт", советника главы министерства путей сообщения Александра Фоминова. Мужчину убили из пистолета в 2002 году, когда он возвращался в загородный дом в дачном кооперативе "Аграрник" в Одинцовском районе Московской области.
Вину Липатов полностью признал и принес извинения семье Фоминова.
СК раскрыл мотив заказного убийства бизнесмена в Оренбурге
Вчера, 09:49
СК раскрыл мотив заказного убийства бизнесмена в Оренбурге
Вчера, 09:49
 
Происшествия
 
 
