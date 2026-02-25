Лихачев рассказал Путину о кролике, которому имплантировали артерию

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал президенту России Владимиру Путину, что кролик, которому в 2025 году имплантировали артерию, здоров и нашел себе подругу сердца.
Глава государства посетил выставку передовых разработок, которая организована на площадке Форума будущих технологий.
"В прошлом году мы вас знакомили с первыми шагами в биопринтинге. Помните, мы показывали кролика, у которого бедренная артерия вшита искусственная. Вот он жив-здоров, нашел себе подругу сердца. И, в общем, вполне себе уже больше года существует и развивается", - рассказал Лихачев.
Глава "Росатома" во время своего доклада также представил президенту идею создания биоинженерного сердца, выращенного из универсальных клеток. Лихачев отметил, что ученые уже научились создавать кровеносные сосуды, функциональные и мышечные ткани. Источником импульсов для работы сердца должен стать радиоизотопный источник энергии на литий-ионных или литий-металлических батареях.