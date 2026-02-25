Рейтинг@Mail.ru
Экс-участницу "Дома-2" принудительно отправили на лечение, сообщил волонтер - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 25.02.2026 (обновлено: 13:16 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/lechenie-2076619621.html
Экс-участницу "Дома-2" принудительно отправили на лечение, сообщил волонтер
Экс-участницу "Дома-2" принудительно отправили на лечение, сообщил волонтер - РИА Новости, 25.02.2026
Экс-участницу "Дома-2" принудительно отправили на лечение, сообщил волонтер
Российские волонтеры в Паттайе отвезли потерявшую память экс-участницу шоу "Минута славы" и "Дом-2" Юлию Реутову в клинику на лечение, сообщил волонтер Нурлан... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:15:00+03:00
2026-02-25T13:16:00+03:00
таиланд
паттайя
реутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074116996_0:17:990:574_1920x0_80_0_0_2eef3ef4ff81347776bbdb51ec5ca1fb.jpg
https://ria.ru/20260213/volontery-2074112082.html
таиланд
паттайя
реутов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074116996_102:0:889:590_1920x0_80_0_0_57cf09d9a6e0524925c1fa1f8c2dfe61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, паттайя, реутов
Таиланд, Паттайя, Реутов
Экс-участницу "Дома-2" принудительно отправили на лечение, сообщил волонтер

Потерявшую память экс-участницу "Дома-2" отправили на принудительное лечение

© Кадр видео из соцсетейЮлия Реутова в Паттайе
Юлия Реутова в Паттайе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Юлия Реутова в Паттайе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские волонтеры в Паттайе отвезли потерявшую память экс-участницу шоу "Минута славы" и "Дом-2" Юлию Реутову в клинику на лечение, сообщил волонтер Нурлан Багиров, который первым обнаружил россиянку и привлек внимание к этой истории.
Родители Реутовой прилетели в Таиланд на прошлой неделе. Багиров ранее сообщал, что девушка узнала мать, но продолжала вести себя неадекватно и отказалась уходить из палатки на пляже, в которой она жила последнее время со своими питомцами - курицей и котом.
"Только вчера согласовали ее госпитализировать", - написал волонтер на своей странице в социальной сети.
Он пояснил, что у Реутовой отсутствуют документы, и подготовка разрешения на принудительное лечение заняло время.
"До двух недель, возможно, будет там она проходить лечение и терапию, обследование", - сказал Багиров в видео на своей странице в соцсети.
Багиров ранее выложил видео с одетой в грязную и рваную одежду русскоговорящей девушкой, которая была полностью дезориентирована, выбрасывала вещи и отказывалась от любой помощи. Позже лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева сообщила РИА Новости, что это Реутова - уроженка Луганска, цирковая артистка, которая прославилась акробатическими номерами на воздушной сетке, выступала в "Минуте славы" на Первом канале и участвовала в телепроекте "Дом‑2".
Юлия Реутова в Паттайе - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Таиланде волонтеры ищут потерявшую память экс-участницу "Дома-2"
13 февраля, 11:21
 
ТаиландПаттайяРеутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала