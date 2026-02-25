Экс-участницу "Дома-2" принудительно отправили на лечение, сообщил волонтер

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские волонтеры в Паттайе отвезли потерявшую память экс-участницу шоу "Минута славы" и "Дом-2" Юлию Реутову в клинику на лечение, сообщил волонтер Нурлан Багиров, который первым обнаружил россиянку и привлек внимание к этой истории.

Родители Реутовой прилетели в Таиланд на прошлой неделе. Багиров ранее сообщал, что девушка узнала мать, но продолжала вести себя неадекватно и отказалась уходить из палатки на пляже, в которой она жила последнее время со своими питомцами - курицей и котом.

"Только вчера согласовали ее госпитализировать", - написал волонтер на своей странице в социальной сети.

Он пояснил, что у Реутовой отсутствуют документы, и подготовка разрешения на принудительное лечение заняло время.

"До двух недель, возможно, будет там она проходить лечение и терапию, обследование", - сказал Багиров в видео на своей странице в соцсети.