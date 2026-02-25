https://ria.ru/20260225/lechenie-2076619621.html
Экс-участницу "Дома-2" принудительно отправили на лечение, сообщил волонтер
Экс-участницу "Дома-2" принудительно отправили на лечение, сообщил волонтер
Экс-участницу "Дома-2" принудительно отправили на лечение, сообщил волонтер
Российские волонтеры в Паттайе отвезли потерявшую память экс-участницу шоу "Минута славы" и "Дом-2" Юлию Реутову в клинику на лечение, сообщил волонтер Нурлан... РИА Новости, 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские волонтеры в Паттайе отвезли потерявшую память экс-участницу шоу "Минута славы" и "Дом-2" Юлию Реутову в клинику на лечение, сообщил волонтер Нурлан Багиров, который первым обнаружил россиянку и привлек внимание к этой истории.
Родители Реутовой прилетели в Таиланд на прошлой неделе. Багиров ранее сообщал, что девушка узнала мать, но продолжала вести себя неадекватно и отказалась уходить из палатки на пляже, в которой она жила последнее время со своими питомцами - курицей и котом.
"Только вчера согласовали ее госпитализировать", - написал волонтер на своей странице в социальной сети.
Он пояснил, что у Реутовой отсутствуют документы, и подготовка разрешения на принудительное лечение заняло время.
"До двух недель, возможно, будет там она проходить лечение и терапию, обследование", - сказал Багиров в видео на своей странице в соцсети.
Багиров ранее выложил видео с одетой в грязную и рваную одежду русскоговорящей девушкой, которая была полностью дезориентирована, выбрасывала вещи и отказывалась от любой помощи. Позже лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева сообщила РИА Новости, что это Реутова - уроженка Луганска, цирковая артистка, которая прославилась акробатическими номерами на воздушной сетке, выступала в "Минуте славы" на Первом канале и участвовала в телепроекте "Дом‑2".