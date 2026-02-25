В РДКБ рассказали о лечении мальчика, которого покусали хаски в Сочи

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Хирурги Российской детской клинической больницы Минздрава (РДКБ) выполнили очередной этап по восстановлению тканей лица мальчика, который пострадал от нападения хаски в Сочи, через четыре месяца ребенка ждет еще один этап лечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.

"Врачи Российской детской клинической больницы Минздрава России успешно провели операцию очередного этапа реконструктивного лечения десятилетнего мальчика, пострадавшего от укусов Хаски в Сочи год назад. Через четыре месяца врачи проведут следующий этап - реконструкцию верхней части носа, надбровной и межбровной областей", - рассказали в больнице.

Заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Антон Нарбутов уточнил, что очередной этап реконструктивно-пластического лечения был направлен на воссоздание отсутствующего у ребенка носогубного треугольника, а также восстановление верхней губы.

"Для формирования основы верхней губы мы использовали местные ткани щечных областей. Операция прошла успешно: пересаженные лоскуты успешно полностью прижились. К дальнейшему восстановлению губы предстоит вернуться не ранее чем через 10-12 месяцев: ткани должны окончательно созреть, а кровоток - восстановиться, чтобы исключить любые риски при дальнейших вмешательствах", - пояснил врач.

По данным следствия, 26 февраля 2025 года в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар . В начале марта 2025 года его привезли в Москву , где он прошел длительный этап лечения, который состоял из пяти хирургических вмешательств. В августе его выписали из больницы в стабильном состоянии. В январе 2026 года мальчика госпитализировали в РДКБ для прохождения следующего этапа реконструктивного лечения.