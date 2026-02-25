Рейтинг@Mail.ru
Lada стала самой массовой маркой автомобилей в России - РИА Новости, 25.02.2026
17:11 25.02.2026
Lada стала самой массовой маркой автомобилей в России
Lada стала самой массовой маркой автомобилей в России - РИА Новости, 25.02.2026
Lada стала самой массовой маркой автомобилей в России
Количество зарегистрированных в России автомобилей отечественной марки Lada по состоянию на 1 января 2026 года составило 12,17 миллиона единиц, что делает эту... РИА Новости, 25.02.2026
россия
авто, россия, автостат, renault s.a, volkswagen group, lada vesta, kia rio, hyundai creta
Авто, Россия, Автостат, Renault S.A, Volkswagen Group, Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta
Lada стала самой массовой маркой автомобилей в России

"Автостат": Lada стала самой массовой маркой автомобилей в РФ

Логотип автомобиля Lada
Логотип автомобиля Lada
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип автомобиля Lada. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Количество зарегистрированных в России автомобилей отечественной марки Lada по состоянию на 1 января 2026 года составило 12,17 миллиона единиц, что делает эту марку самой массовой в автопарке страны, следует из данных аналитического агентства "Автостат".
Всего, согласно данным агентства, в российском автопарке на начало года насчитывалось 47,45 миллиона легковых автомобилей. Второй по популярности маркой является японская Toyota, таких машин в РФ насчитали 4,5 миллиона штук. Следом идут корейские марки Kia и Hyundai (2,75 и 2,7 миллиона штук соответственно).
Отметку в два миллиона зарегистрированных автомобилей преодолели также японский Nissan и французская марка Renault. В десятку лидеров помимо них попали Volkswagen, Chevrolet, Ford и Mitsubishi.
Самой массовой моделью на начало года стала Lada-2107 ("Семерка"), которых в России было зарегистрировано 1,19 миллиона штук. В тройке лидеров оказались также Kia Rio (1 миллион штук) и Lada "Нива" (995 тысяч штук). К отметке в миллион зарегистрированных машин также приблизилась модель Hyundai Solaris (932 тысячи штук).
Как сообщал на прошлой неделе "Автостат", всего в России на начало года было зарегистрировано 55,5 миллиона автотранспортных средств всех типов.
Автомобиль Volga К30
Продажи автомобилей Volga начнутся в III квартале 2026 года
19 февраля, 12:26
 
АвтоРоссияАвтостатRenault S.AVolkswagen GroupLada VestaKia RioHyundai Creta
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
