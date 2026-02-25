Lada стала самой массовой маркой автомобилей в России

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Количество зарегистрированных в России автомобилей отечественной марки Lada по состоянию на 1 января 2026 года составило 12,17 миллиона единиц, что делает эту марку самой массовой в автопарке страны, следует из данных аналитического агентства "Автостат".
Всего, согласно данным агентства, в российском автопарке на начало года насчитывалось 47,45 миллиона легковых автомобилей. Второй по популярности маркой является японская Toyota, таких машин в РФ насчитали 4,5 миллиона штук. Следом идут корейские марки Kia и Hyundai (2,75 и 2,7 миллиона штук соответственно).
Отметку в два миллиона зарегистрированных автомобилей преодолели также японский Nissan и французская марка Renault. В десятку лидеров помимо них попали Volkswagen, Chevrolet, Ford и Mitsubishi.
Самой массовой моделью на начало года стала Lada-2107 ("Семерка"), которых в России было зарегистрировано 1,19 миллиона штук. В тройке лидеров оказались также Kia Rio (1 миллион штук) и Lada "Нива" (995 тысяч штук). К отметке в миллион зарегистрированных машин также приблизилась модель Hyundai Solaris (932 тысячи штук).
Как сообщал на прошлой неделе "Автостат", всего в России на начало года было зарегистрировано 55,5 миллиона автотранспортных средств всех типов.
