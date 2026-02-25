В Кузбассе задержали осужденную, 13 лет жившую под чужим именем и фамилией

КЕМЕРОВО, 25 фев – РИА Новости. Сотрудники ГУФСИН Кузбасса задержали осужденную, находившуюся 13 лет в федеральном розыске и жившую под чужими именем и фамилией, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка ведомства.

Он отметил, что в ближайшее время осужденная будет этапирована в исправительную колонию для отбывания оставшегося срока уголовного наказания.