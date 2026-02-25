В Кузбассе задержали осужденную, 13 лет жившую под чужим именем и фамилией

КЕМЕРОВО, 25 фев – РИА Новости. Сотрудники ГУФСИН Кузбасса задержали осужденную, находившуюся 13 лет в федеральном розыске и жившую под чужими именем и фамилией, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка ведомства.
В 2008 году жительницу Новокузнецка суд приговорил к 6 годам лишения свободы за распространение наркотиков. Через 4 года оставшуюся часть неотбытого наказания ей заменили на исправительные работы. Спустя некоторое время осужденная уклонилась от возложенных обязанностей и скрылась от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Суд заменил оставшийся срок на лишение свободы заочно и объявил её в федеральный розыск.
В феврале 2026 года оперативники отдела розыска Кузбасского ГУФСИН получили информацию, что в Новосибирске может скрываться 42-летняя осужденная, которая живет под чужими именем и фамилией.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено точное место проживания разыскиваемой и при содействии сотрудников отдела розыска ГУФСИН России по Новосибирской области она была задержана. Оперативникам женщина заявила, что произошла ошибка, она не является той, кого ищут, а документы и вовсе у неё отсутствуют. Но проведенное дактилоскопическое исследование образцов отпечатков пальцев подтвердило её личность", – сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что в ближайшее время осужденная будет этапирована в исправительную колонию для отбывания оставшегося срока уголовного наказания.