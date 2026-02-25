Рейтинг@Mail.ru
В Курске создадут Аллею Героев - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/kursk-2076745792.html
В Курске создадут Аллею Героев
В Курске создадут Аллею Героев - РИА Новости, 25.02.2026
В Курске создадут Аллею Героев
В Курске будет создана Аллея Героев, где установят бюсты людей, удостоенных звания Героя России за освобождение региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T20:51:00+03:00
2026-02-25T20:51:00+03:00
россия
курск
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034763141_0:213:2883:1835_1920x0_80_0_0_948d6242e78ff165a2acc810442ff14e.jpg
https://ria.ru/20250509/pamyatnik-2016140686.html
россия
курск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034763141_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_fa67eae9dc934aca77d397c912f2596a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курск, курская область, александр хинштейн
Россия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн
В Курске создадут Аллею Героев

Хинштейн: в Курске создадут Аллею Героев

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗолотая звезда Героя России
Золотая звезда Героя России - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Золотая звезда Героя России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Курске будет создана Аллея Героев, где установят бюсты людей, удостоенных звания Героя России за освобождение региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Шестого августа 2025 года, в скорбную годовщину вторжения ВСУ, в мемориальном комплексе "Курская дуга" при участии жителей приграничья, волонтеров и неравнодушных курян был заложен камень в основание будущего памятника героям, спасавшим мирных жителей от агрессии ВСУ. Мы увековечим память всех, кто отдал жизнь за курскую землю. Для этого создадим Аллею Героев в Курске, где будут установлены бюсты людей, получивших звание Героя России за освобождение региона", - сказал Хинштейн в интервью порталу NEWS.ru.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Великая Отечественная война 1941-1945 - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Курской области открыли памятник героям-саперам
9 мая 2025, 23:51
 
РоссияКурскКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала