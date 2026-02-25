В Курске создадут Аллею Героев

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Курске будет создана Аллея Героев, где установят бюсты людей, удостоенных звания Героя России за освобождение региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Шестого августа 2025 года, в скорбную годовщину вторжения ВСУ, в мемориальном комплексе "Курская дуга" при участии жителей приграничья, волонтеров и неравнодушных курян был заложен камень в основание будущего памятника героям, спасавшим мирных жителей от агрессии ВСУ. Мы увековечим память всех, кто отдал жизнь за курскую землю. Для этого создадим Аллею Героев в Курске, где будут установлены бюсты людей, получивших звание Героя России за освобождение региона", - сказал Хинштейн в интервью порталу NEWS.ru.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
В Курской области открыли памятник героям-саперам
9 мая 2025, 23:51