Рейтинг@Mail.ru
"Додо Пицца" договорилась с курьером из Челябинска о партнерстве - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 25.02.2026 (обновлено: 21:09 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/kurer-2076665766.html
"Додо Пицца" договорилась с курьером из Челябинска о партнерстве
"Додо Пицца" договорилась с курьером из Челябинска о партнерстве - РИА Новости, 25.02.2026
"Додо Пицца" договорилась с курьером из Челябинска о партнерстве
Сеть пиццерий "Додо Пицца" договорилась с уволенным курьером, который позаботился о собаке в мороз, о партнерстве в инициативах компании по поддержке приютов... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:36:00+03:00
2026-02-25T21:09:00+03:00
додо пицца
челябинск
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076466917_0:201:2921:1844_1920x0_80_0_0_cb231bd9ee6bb9219c455664a424f7a8.jpg
https://ria.ru/20260224/rabota-2076467089.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076466917_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_58ad534c7669b308cb4ffa3a594eabd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
додо пицца, челябинск, общество, происшествия
Додо Пицца, Челябинск, Общество, Происшествия
"Додо Пицца" договорилась с курьером из Челябинска о партнерстве

"Додо Пицца" договорилась с курьером о партнерстве в поддержке животных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКурьер пиццерии "Додо Пицца"
Курьер пиццерии Додо Пицца - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Курьер пиццерии "Додо Пицца" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев - РИА Новости. Сеть пиццерий "Додо Пицца" договорилась с уволенным курьером, который позаботился о собаке в мороз, о партнерстве в инициативах компании по поддержке приютов для животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее курьера сети "Додо Пицца" Михаила уволили по статье "Порча имущества" после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. Пиццерия в своем Telegram-канале уточнила, что курьер использовал гостевой плед. Позже основатель сети пиццерий "Додо Пицца" Федор Овчинников извинился перед курьером и сообщил, что сеть станет местом, где рады гостям с домашними питомцами.
"Компания также договорилась с Михаилом о партнерстве в рамках волонтерских и благотворительных инициатив, направленных на поддержку приютов для животных, особенно в Челябинске", - говорится в сообщении.
Сам Михаил Савицкий пояснил РИА Новости, что готов к партнерству с сетью, но ожидает договор от компании.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Уволенный курьер "Додо Пицца" рассказал, что компания ему предложила
24 февраля, 17:13
 
Додо ПиццаЧелябинскОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала