"Додо Пицца" договорилась с курьером из Челябинска о партнерстве

ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев - РИА Новости. Сеть пиццерий "Додо Пицца" договорилась с уволенным курьером, который позаботился о собаке в мороз, о партнерстве в инициативах компании по поддержке приютов для животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее курьера сети "Додо Пицца" Михаила уволили по статье "Порча имущества" после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. Пиццерия в своем Telegram-канале уточнила, что курьер использовал гостевой плед. Позже основатель сети пиццерий "Додо Пицца" Федор Овчинников извинился перед курьером и сообщил, что сеть станет местом, где рады гостям с домашними питомцами.
"Компания также договорилась с Михаилом о партнерстве в рамках волонтерских и благотворительных инициатив, направленных на поддержку приютов для животных, особенно в Челябинске", - говорится в сообщении.
Сам Михаил Савицкий пояснил РИА Новости, что готов к партнерству с сетью, но ожидает договор от компании.
