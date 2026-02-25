"Додо Пицца" договорилась с курьером из Челябинска о партнерстве

ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев - РИА Новости. Сеть пиццерий "Додо Пицца" договорилась с уволенным курьером, который позаботился о собаке в мороз, о партнерстве в инициативах компании по поддержке приютов для животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.