Кубинские пограничники вступили в перестрелку с катером под флагом США
Катер под американским флагом вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, заявило МВД республики. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-25T22:36:00+03:00
2026-02-25T22:36:00+03:00
2026-02-26T00:32:00+03:00
