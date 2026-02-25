Рейтинг@Mail.ru
Кубинские пограничники вступили в перестрелку с катером под флагом США - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:36 25.02.2026 (обновлено: 00:32 26.02.2026)
https://ria.ru/20260225/kuba-2076761322.html
Кубинские пограничники вступили в перестрелку с катером под флагом США
Кубинские пограничники вступили в перестрелку с катером под флагом США - РИА Новости, 26.02.2026
Кубинские пограничники вступили в перестрелку с катером под флагом США
Катер под американским флагом вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, заявило МВД республики. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-25T22:36:00+03:00
2026-02-26T00:32:00+03:00
в мире
куба
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071212906_0:414:2904:2048_1920x0_80_0_0_7099162a97bd834aa625efd583e71b1e.jpg
https://ria.ru/20260225/neft-2076734900.html
куба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071212906_336:341:2612:2048_1920x0_80_0_0_ae5acf4100577051790519ec044d1a52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша
В мире, Куба, США
Кубинские пограничники вступили в перестрелку с катером под флагом США

МВД: кубинские пограничники вступили в перестрелку с катером под флагом США

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
Читать ria.ru в