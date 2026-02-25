Конвой при поддержке Тунберг планирует доставить помощь на Кубу 21 марта

КИТО, 25 фев - РИА Новости. Международный конвой "Наша Америка" прибудет на Кубу 21 марта с гуманитарной помощью на фоне ужесточения санкций США, рассказала РИА Новости эквадорская активистка Мария Луиса Ортега.

"Конвой "Наша Америка" призывает сообщества всего мира собирать помощь и собираться в Гаване . Днём прибытия конвоя в Гавану станет 21 марта, и этот более широкий формат позволит обеспечить доставку максимально возможного объёма помощи на Кубу наиболее эффективным и оперативным способом", - сказала Ортега.

По словам активистки, речь идёт не только о поставках продовольствия и медицинских принадлежностей, но и о международной мобилизации в поддержку самоопределения народов и суверенитета государств. Среди участников инициативы — шведская экоактивистка Грета Тунберг , ранее присоединившаяся к гуманитарной миссии в поддержку жителей Газы.

Европы и Северной Америки. Ортега пояснила, что проект был расширен с первоначальной концепции "флотилии" до "конвоя" и будет включать помощь морским, воздушным или сухопутным путём. К участию приглашены общественные организации, профсоюзы и граждане стран Латинской Америки

Инициатива направлена на преодоление последствий экономической осады Кубы, которая привела к социальной напряжённости на острове, продолжительным отключениям электроэнергии, нехватке продовольствия и медикаментов, а также перебоям в работе базовых служб.

В состав помощи планируется включить непортящиеся продукты, зерно, консервы и товары для детей, базовые медикаменты и средства первой помощи, фонари, солнечные лампы, батареи и портативные зарядные устройства, а также финансовые пожертвования.

Собеседница добавила, что в ближайшие дни будут объявлены пункты сбора в разных странах, при этом точка отправления пока определяется, ведётся формирование экипажей и логистических команд для судов или чартерных рейсов.