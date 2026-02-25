https://ria.ru/20260225/krym-2076600827.html
Мишустин рассказал о росте интереса туристов к Крыму
Мишустин рассказал о росте интереса туристов к Крыму - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о росте интереса туристов к Крыму
Миллионы путешественников посетили Крым в 2025 году, полуостров становится более привлекательным для туристов, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о росте интереса туристов к Крыму
Мишустин: Крым в 2025 году посетили миллионы туристов
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Миллионы путешественников посетили Крым в 2025 году, полуостров становится более привлекательным для туристов, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Продолжили выполнение программ социально-экономического развития для поддержки приоритетных геостратегических территорий. В Крыму, Севастополе появились новые школы, садики, укрепили прибрежную зону, отремонтировали городские улицы. Полуостров становится все более привлекательным. В прошлом году его посетили миллионы путешественников", - сказал Мишустин.