Мишустин рассказал о росте интереса туристов к Крыму - РИА Новости, 25.02.2026
12:35 25.02.2026
Мишустин рассказал о росте интереса туристов к Крыму
Миллионы путешественников посетили Крым в 2025 году, полуостров становится более привлекательным для туристов, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... РИА Новости, 25.02.2026
2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Миллионы путешественников посетили Крым в 2025 году, полуостров становится более привлекательным для туристов, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Продолжили выполнение программ социально-экономического развития для поддержки приоритетных геостратегических территорий. В Крыму, Севастополе появились новые школы, садики, укрепили прибрежную зону, отремонтировали городские улицы. Полуостров становится все более привлекательным. В прошлом году его посетили миллионы путешественников", - сказал Мишустин.
Крым - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В Крыму ответили на слова Зеленского об отсутствии туризма на полуострове
21 марта 2025, 22:53
 
Республика КрымРоссияСевастопольМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
