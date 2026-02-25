Мишустин рассказал о росте интереса туристов к Крыму

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Миллионы путешественников посетили Крым в 2025 году, полуостров становится более привлекательным для туристов, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.