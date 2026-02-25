https://ria.ru/20260225/krivonosov-2076601626.html
В Госдуме рассказали о турпотоке между Россией и Саудовской Аравией
В Госдуме рассказали о турпотоке между Россией и Саудовской Аравией - РИА Новости, 25.02.2026
В Госдуме рассказали о турпотоке между Россией и Саудовской Аравией
Турпоток между Россией и Саудовской Аравией может увеличиться в два-три раза после вступления безвизового режима, считает зампред комитета Госдумы по туризму
В Госдуме рассказали о турпотоке между Россией и Саудовской Аравией
Кривоносов: турпоток между РФ и Саудовской Аравией может вырасти в два раза
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Турпоток между Россией и Саудовской Аравией может увеличиться в два-три раза после вступления безвизового режима, считает зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
"Ожидается, что взаимный турпоток существенно увеличится после вступления безвизового режима. Турпоток между странами может увеличиться в два-три раза по сравнению с текущими показателями благодаря устранению визового барьера и упрощению путешествий. До отмены виз Саудовская Аравия уже входила в топ-5 стран по показателям въездного туризма в Россию, и гости из королевства все активнее выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие направления", - сказал Кривоносов "Газете.ru".
По словам депутата, согласно прогнозам, турпоток из Саудовской Аравии в Россию может превысить 200 тысяч человек в 2026 году при благоприятном развитии событий.
Он также добавил, что средняя цена путевки в Саудовскую Аравию варьируется в зависимости от формата отдыха и сезона. Кривоносов выразил уверенность, что после введения безвизового режима россияне смогут экономить на визовых сборах, что снизит общую стоимость путешествия.
Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз в начале декабря 2025 года. Безвизовый режим для граждан России и подданных Саудовской Аравии при посещении обеих стран вступит в силу после завершения необходимых процедур, на это может уйти несколько месяцев, сообщали тогда РИА Новости в посольстве РФ в Эр-Рияде.