В Госдуме рассказали о турпотоке между Россией и Саудовской Аравией

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Турпоток между Россией и Саудовской Аравией может увеличиться в два-три раза после вступления безвизового режима, считает зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

"Ожидается, что взаимный турпоток существенно увеличится после вступления безвизового режима. Турпоток между странами может увеличиться в два-три раза по сравнению с текущими показателями благодаря устранению визового барьера и упрощению путешествий. До отмены виз Саудовская Аравия уже входила в топ-5 стран по показателям въездного туризма в Россию, и гости из королевства все активнее выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие направления", - сказал Кривоносов "Газете.ru".

По словам депутата, согласно прогнозам, турпоток из Саудовской Аравии в Россию может превысить 200 тысяч человек в 2026 году при благоприятном развитии событий.

Он также добавил, что средняя цена путевки в Саудовскую Аравию варьируется в зависимости от формата отдыха и сезона. Кривоносов выразил уверенность, что после введения безвизового режима россияне смогут экономить на визовых сборах, что снизит общую стоимость путешествия.