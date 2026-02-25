Рейтинг@Mail.ru
"Краснополь" превзошел по точности западные аналоги, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 25.02.2026
07:18 25.02.2026
"Краснополь" превзошел по точности западные аналоги, заявили в "Ростехе"
"Краснополь" превзошел по точности западные аналоги, заявили в "Ростехе"
Российские управляемые снаряды "Краснополь" превзошли по точности западные средства аналогичного назначения, заявили в "Ростехе". РИА Новости, 25.02.2026
безопасность, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Краснополь" превзошел по точности западные аналоги, заявили в "Ростехе"

«Ростех»: российские управляемые снаряды «Краснополь» превзошли западные

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские управляемые снаряды "Краснополь" превзошли по точности западные средства аналогичного назначения, заявили в "Ростехе".
"Статистика показывает, что "Краснополь" ощутимо превосходит по точности западные управляемые снаряды", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
БезопасностьРостехМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
