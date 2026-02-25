Антикоррупционное бюро заявило о коррупции в минюсте Украины

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о коррупции в министерстве юстиции.

НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) разоблачили новый эпизод в деле завладения государственными средствами во время закупок министерства юстиции Украины. Среди подозреваемых: бывший государственный секретарь минюста; начальник и заместитель начальника управлений минюста; бенефициарный владелец и два руководителя ООО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.

Уточняется, что речь идет о закупке по завышенной стоимости 1285 многофункциональных устройств. Злоумышленники использовали схему, как и при закупке услуг по модернизации аппаратно-программного комплекса, разоблаченного в августе прошлого года.

По разработанному бенефициарным собственником компании плану должностные лица министерства с целью закупки многофункциональных устройств организовали внесение соответствующих изменений в смету на 2021 год.

В дальнейшем с целью формирования завышенной ожидаемой стоимости закупки в адрес компании и других, заранее определенных предприятий направили запросы о предоставлении коммерческих предложений и получили "нужные" ответы.

Для создания видимости конкуренции участники схемы обеспечили формальное участие в торгах еще одного предприятия, тендерное предложение которого признали менее коммерчески привлекательным, чем подконтрольную компанию.

Как следствие, министерство закупило многофункциональные устройства по завышенной стоимости, а государственный бюджет понес убытки на сумму более 8,9 миллиона гривен (205,7 тысячи долларов).