Антикоррупционное бюро заявило о коррупции в минюсте Украины - РИА Новости, 25.02.2026
21:52 25.02.2026
Антикоррупционное бюро заявило о коррупции в минюсте Украины
Антикоррупционное бюро заявило о коррупции в минюсте Украины
Антикоррупционное бюро заявило о коррупции в минюсте Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о коррупции в министерстве юстиции.
украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Антикоррупционное бюро заявило о коррупции в минюсте Украины

НАБУ сообщило о коррупции в минюсте Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 25.02.2026
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о коррупции в министерстве юстиции.
"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) разоблачили новый эпизод в деле завладения государственными средствами во время закупок министерства юстиции Украины. Среди подозреваемых: бывший государственный секретарь минюста; начальник и заместитель начальника управлений минюста; бенефициарный владелец и два руководителя ООО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
Уточняется, что речь идет о закупке по завышенной стоимости 1285 многофункциональных устройств. Злоумышленники использовали схему, как и при закупке услуг по модернизации аппаратно-программного комплекса, разоблаченного в августе прошлого года.
По разработанному бенефициарным собственником компании плану должностные лица министерства с целью закупки многофункциональных устройств организовали внесение соответствующих изменений в смету на 2021 год.
В дальнейшем с целью формирования завышенной ожидаемой стоимости закупки в адрес компании и других, заранее определенных предприятий направили запросы о предоставлении коммерческих предложений и получили "нужные" ответы.
Для создания видимости конкуренции участники схемы обеспечили формальное участие в торгах еще одного предприятия, тендерное предложение которого признали менее коммерчески привлекательным, чем подконтрольную компанию.
Как следствие, министерство закупило многофункциональные устройства по завышенной стоимости, а государственный бюджет понес убытки на сумму более 8,9 миллиона гривен (205,7 тысячи долларов).
Чтобы отмыть часть средств (ориентировочно 10 миллионов гривен (231 тысяча долларов), которыми подозреваемые завладели в обоих эпизодах (19,5 миллиона гривен (450,7 тысячи долларов), их перечислили на счета субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности.
