Коротченко прокомментировал сообщения СВР о передаче Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 25.02.2026
04:07 25.02.2026
Коротченко прокомментировал сообщения СВР о передаче Киеву ядерного оружия
Коротченко прокомментировал сообщения СВР о передаче Киеву ядерного оружия
в мире
франция
киев
украина
игорь коротченко
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
мирный план сша по украине
франция
киев
украина
в мире, франция, киев, украина, игорь коротченко, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мирный план сша по украине
В мире, Франция, Киев, Украина, Игорь Коротченко, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Мирный план США по Украине
Коротченко прокомментировал сообщения СВР о передаче Киеву ядерного оружия

Коротченко: информация СВР о планах передачи Киеву ЯО предотвратила катастрофу

© Фото из личного архиваИгорь Коротченко
Игорь Коротченко - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото из личного архива
Игорь Коротченко. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Обнародование Службой внешней разведки (СВР) информации о возможной передаче Киеву ядерного оружия должна свести на нет даже саму идею этой глобальной провокации и последующей мировой катастрофы, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Во вторник СВР сообщила, что Великобритания и Франция активно работают над решением вопросов предоставления Киеву ядерного оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Запад подталкивает Украину к самоуничтожению через ЯО, считает политолог
24 февраля, 23:01
"Обнародование данной информации Службой внешней разведки России, которая, очевидно, основана на реальных агентурных источниках в ряде западных стран, в частности в Лондоне и Париже, все-таки позволяет рассчитывать, что данная британо-французская акция реализована не будет. И от самой этой провокационной идеи Франция и Британия в итоге все-таки откажутся. Мы также рассчитываем, что США, со своей стороны, также предпримут необходимые меры давления на (президента Франции Эммануэля) Макрона и (британского премьера Кира) Стармера в целях предотвращения подобного сценария", - сказал Коротченко.
По его мнению, проблем, связанных с передачей ядерного боевого заряда с одной из французских ядерно-технических баз на Украину, с технической точки зрения нет. При этом, считает Коротченко, носителем такого боезаряда, вероятнее всего, могли бы стать крылатые ракеты "Фламинго" совместной украино-британской разработки.
Ракетный комплекс Тополь - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Станут главными целями". Чем ответит Россия на ядерное оружие на Украине
24 февраля, 16:11
 
