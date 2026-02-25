https://ria.ru/20260225/korotchenko-2076535773.html
Коротченко прокомментировал сообщения СВР о передаче Киеву ядерного оружия
Коротченко прокомментировал сообщения СВР о передаче Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 25.02.2026
Коротченко прокомментировал сообщения СВР о передаче Киеву ядерного оружия
Обнародование Службой внешней разведки (СВР) информации о возможной передаче Киеву ядерного оружия должна свести на нет даже саму идею этой глобальной... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T04:07:00+03:00
2026-02-25T04:07:00+03:00
2026-02-25T04:07:00+03:00
в мире
франция
киев
украина
игорь коротченко
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012525650_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_6057bce665147459373ed527b1f02405.png
https://ria.ru/20260224/zapad-2076516469.html
https://ria.ru/20260224/knutov-2076430787.html
франция
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012525650_0:0:865:648_1920x0_80_0_0_d58d2339dc8eae77adf4afeecebec8c5.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, киев, украина, игорь коротченко, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мирный план сша по украине
В мире, Франция, Киев, Украина, Игорь Коротченко, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Мирный план США по Украине
Коротченко прокомментировал сообщения СВР о передаче Киеву ядерного оружия
Коротченко: информация СВР о планах передачи Киеву ЯО предотвратила катастрофу
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Обнародование Службой внешней разведки (СВР) информации о возможной передаче Киеву ядерного оружия должна свести на нет даже саму идею этой глобальной провокации и последующей мировой катастрофы, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Во вторник СВР
сообщила, что Великобритания
и Франция
активно работают над решением вопросов предоставления Киеву
ядерного оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине
европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
"Обнародование данной информации Службой внешней разведки России
, которая, очевидно, основана на реальных агентурных источниках в ряде западных стран, в частности в Лондоне
и Париже
, все-таки позволяет рассчитывать, что данная британо-французская акция реализована не будет. И от самой этой провокационной идеи Франция и Британия в итоге все-таки откажутся. Мы также рассчитываем, что США
, со своей стороны, также предпримут необходимые меры давления на (президента Франции Эммануэля) Макрона и (британского премьера Кира) Стармера в целях предотвращения подобного сценария", - сказал Коротченко
.
По его мнению, проблем, связанных с передачей ядерного боевого заряда с одной из французских ядерно-технических баз на Украину, с технической точки зрения нет. При этом, считает Коротченко, носителем такого боезаряда, вероятнее всего, могли бы стать крылатые ракеты "Фламинго" совместной украино-британской разработки.