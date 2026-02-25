Коротченко прокомментировал сообщения СВР о передаче Киеву ядерного оружия

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Обнародование Службой внешней разведки (СВР) информации о возможной передаче Киеву ядерного оружия должна свести на нет даже саму идею этой глобальной провокации и последующей мировой катастрофы, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его мнению, проблем, связанных с передачей ядерного боевого заряда с одной из французских ядерно-технических баз на Украину, с технической точки зрения нет. При этом, считает Коротченко, носителем такого боезаряда, вероятнее всего, могли бы стать крылатые ракеты "Фламинго" совместной украино-британской разработки.