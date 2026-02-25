Рейтинг@Mail.ru
Кореевед Ланьков рассказал о выдворении из Латвии - РИА Новости, 25.02.2026
07:44 25.02.2026
Кореевед Ланьков рассказал о выдворении из Латвии
Кореевед Ланьков рассказал о выдворении из Латвии - РИА Новости, 25.02.2026
Кореевед Ланьков рассказал о выдворении из Латвии
Причины и логика выдворения из Латвии неизвестны, но каких-то шагов по этому поводу предпринимать не планируется, заявил в своем Telegram-канале кореевед Андрей
в мире
латвия
эстония
прибалтика
Кореевед Ланьков рассказал о выдворении из Латвии

Кореевед Ланьков: причины и логика выдворения из Латвии неизвестны

СЕУЛ, 25 фев - РИА Новости. Причины и логика выдворения из Латвии неизвестны, но каких-то шагов по этому поводу предпринимать не планируется, заявил в своем Telegram-канале кореевед Андрей Ланьков.
По его словам, иммиграционная служба заявила, что он попал в утвержденный министром иностранных дел Латвии список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, поэтому должен быть из нее "немедленно выдворен". Как пояснил эксперт, причины и "логика, которой руководствовался латышский МИД" в момент принятия решения, о его выдворении из страны, ему не известны.
"Никаких объяснений о том, почему меня навечно изгнали из Латвии (в которой я провел 4 часа после тридцатилетнего перерыва), в показанных мне и адвокатам документах не содержалось", - добавил он.
В то же время Ланьков отметил, что никаких шагов по поводу произошедшего предпринимать не собирается и "не видит в них смысла".
Он также сообщил, что благополучно пересек границу и находится в Эстонии.
"Ко мне с предложениями о помощи обратились мои друзья и знакомые в Латвии и Прибалтике, а также некоторые люди, которых я и вовсе не знал. Помощь друзей с транспортом и логистикой также помогла существенно снизить неудобства. Именно благодаря этому на границе я просто пересел в приготовленную машину", - рассказал Ланьков, поблагодарив всех за помощь и сочувствие.
В миреЛатвияЭстонияПрибалтика
 
 
