Кореевед Ланьков рассказал о выдворении из Латвии

СЕУЛ, 25 фев - РИА Новости. Причины и логика выдворения из Латвии неизвестны, но каких-то шагов по этому поводу предпринимать не планируется, заявил в своем Telegram-канале кореевед Андрей Ланьков.

По его словам, иммиграционная служба заявила, что он попал в утвержденный министром иностранных дел Латвии список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, поэтому должен быть из нее "немедленно выдворен". Как пояснил эксперт, причины и "логика, которой руководствовался латышский МИД" в момент принятия решения, о его выдворении из страны, ему не известны.

"Никаких объяснений о том, почему меня навечно изгнали из Латвии (в которой я провел 4 часа после тридцатилетнего перерыва), в показанных мне и адвокатам документах не содержалось", - добавил он.

В то же время Ланьков отметил, что никаких шагов по поводу произошедшего предпринимать не собирается и "не видит в них смысла".

Он также сообщил, что благополучно пересек границу и находится в Эстонии