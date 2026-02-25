Рейтинг@Mail.ru
В Кремлевском дворце пройдет гала-концерт "Танец без имени"
Культура
 
15:51 25.02.2026
В Кремлевском дворце пройдет гала-концерт "Танец без имени"
В Кремлевском дворце пройдет гала-концерт "Танец без имени"
Среди запланированных участников — звезды Большого театра России Екатерина Крысанова, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Елизавета Кокорева, Даниил Потапцев, олимпийские чемпионки Евгения Медведева, Евгения Канаева и Мария Шурочкина, известное фортепианное трио Bel Suono, шоу японских барабанов Taiko in-spiration, а также Театр танца Аллы Духовой TODES.
Проект станет синтезом хореографии, музыки, спорта и визуального искусства.
"Для меня этот проект, где каждый стиль — это не граница, а возможность, есть лишь пульс и танец, который нельзя назвать", — отмечает Ильдар Гайнутдинов.
В программе — шедевры неоклассической и современной хореографии, уникальные номера с элементами акробатики, спортивной и художественной гимнастики. А также танцы современных направлений: хип-хоп, брейк-данс, джаз-фанк, контемпорари и другие. Кроме того, зрителей гала-вечера ждет премьера нового дуэта "Танец без имени" известного российского хореографа Павла Глухова.
Организатор вечера — продюсерская компания CONCERMANIA.
