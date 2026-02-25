https://ria.ru/20260225/kndr-2076764436.html
Эксперт высказался о будущем дочери Ким Чен Ына
Эксперт высказался о будущем дочери Ким Чен Ына - РИА Новости, 25.02.2026
Эксперт высказался о будущем дочери Ким Чен Ына
КНДР, вероятно, в скрытом режиме будет формировать фундамент будущей власти для дочери лидера страны Ким Чен Ына Ким Чжу Э, даже если об этом не говорится... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T23:06:00+03:00
2026-02-25T23:06:00+03:00
2026-02-25T23:06:00+03:00
в мире
кндр
пхеньян
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854367247_0:101:1279:820_1920x0_80_0_0_039595aabc124cccbc5525f0213744e4.jpg
https://ria.ru/20260225/kndr-2076522310.html
https://ria.ru/20260224/kndr-2076301912.html
кндр
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854367247_88:0:1216:846_1920x0_80_0_0_62068c84008542b388a54ef6ef683d3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр, пхеньян, ким чен ын
В мире, КНДР, Пхеньян, Ким Чен Ын
Эксперт высказался о будущем дочери Ким Чен Ына
РИА Новости: в КНДР формируют фундамент для будущей власти Ким Чен Ына
СЕУЛ, 25 фев — РИА Новости. КНДР, вероятно, в скрытом режиме будет формировать фундамент будущей власти для дочери лидера страны Ким Чен Ына Ким Чжу Э, даже если об этом не говорится открыто в ходе съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), такое мнение высказал РИА Новости профессор Института дальневосточных исследований Университета Кённам Им Ыль Чхуль.
По его оценке, в опубликованной 24 февраля заключительной речи Ким Чен Ына
на девятом съезде ТПК прослеживается акцент на долгосрочном будущем режима и преемственности власти.
"Судя по неоднократному подчёркиванию "будущего" и "грядущих поколений" в нынешнем заключении (Ким Чен Ына - ред.), даже если Ким Чжу Э не появляется на официальной сцене, работа по формированию основы будущей власти для неё будет более изощрённо продвигаться на скрытом уровне", — отмечает профессор.
Эксперт также связывает это с общей линией съезда на долговременную самодостаточность режима. По его словам, на IX съезде вновь говорится о концепции "трёх революций" с упором на создание "постоянной системы самодостаточности", способной продержаться 10–20 лет и более без внешней поддержки.
Как передавало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), IX съезд ТПК проходит в Пхеньяне
с 19 февраля и подводит итоги пятилетней политики после съезда 2021 года, а также определяет цели на новый пятилетний период.
Ранее газета "Чосон Ильбо" со ссылкой на источники сообщила, что Ким Чен Ын якобы назначил 13-летнюю дочь Ким Чжу Э на место руководителя Главного ракетного управления КНДР
.