Эксперт высказался о будущем дочери Ким Чен Ына - РИА Новости, 25.02.2026
23:06 25.02.2026
Эксперт высказался о будущем дочери Ким Чен Ына
в мире
кндр
пхеньян
ким чен ын
кндр
пхеньян
в мире, кндр, пхеньян, ким чен ын
В мире, КНДР, Пхеньян, Ким Чен Ын
Эксперт высказался о будущем дочери Ким Чен Ына

СЕУЛ, 25 фев — РИА Новости. КНДР, вероятно, в скрытом режиме будет формировать фундамент будущей власти для дочери лидера страны Ким Чен Ына Ким Чжу Э, даже если об этом не говорится открыто в ходе съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), такое мнение высказал РИА Новости профессор Института дальневосточных исследований Университета Кённам Им Ыль Чхуль.
По его оценке, в опубликованной 24 февраля заключительной речи Ким Чен Ына на девятом съезде ТПК прослеживается акцент на долгосрочном будущем режима и преемственности власти.
Глава КНДР Ким Чен Ын с дочерью - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Сеуле считают, что 13-летняя дочь Ким Чен Ына возглавила ядерные силы
Вчера, 00:35
"Судя по неоднократному подчёркиванию "будущего" и "грядущих поколений" в нынешнем заключении (Ким Чен Ына - ред.), даже если Ким Чжу Э не появляется на официальной сцене, работа по формированию основы будущей власти для неё будет более изощрённо продвигаться на скрытом уровне", — отмечает профессор.
Эксперт также связывает это с общей линией съезда на долговременную самодостаточность режима. По его словам, на IX съезде вновь говорится о концепции "трёх революций" с упором на создание "постоянной системы самодостаточности", способной продержаться 10–20 лет и более без внешней поддержки.
Как передавало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), IX съезд ТПК проходит в Пхеньяне с 19 февраля и подводит итоги пятилетней политики после съезда 2021 года, а также определяет цели на новый пятилетний период.
Ранее газета "Чосон Ильбо" со ссылкой на источники сообщила, что Ким Чен Ын якобы назначил 13-летнюю дочь Ким Чжу Э на место руководителя Главного ракетного управления КНДР.
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Сестру Ким Чен Ына повысили до главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи
24 февраля, 04:16
 
