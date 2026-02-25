Эксперт высказался о будущем дочери Ким Чен Ына

Глава КНДР Ким Чен Ын с дочерью и во время церемонии начала строительства новой улицы в столице страны Пхеньяне. Архивное фото

СЕУЛ, 25 фев — РИА Новости. КНДР, вероятно, в скрытом режиме будет формировать фундамент будущей власти для дочери лидера страны Ким Чен Ына Ким Чжу Э, даже если об этом не говорится открыто в ходе съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), такое мнение высказал РИА Новости профессор Института дальневосточных исследований Университета Кённам Им Ыль Чхуль.

По его оценке, в опубликованной 24 февраля заключительной речи Ким Чен Ына на девятом съезде ТПК прослеживается акцент на долгосрочном будущем режима и преемственности власти.

"Судя по неоднократному подчёркиванию "будущего" и "грядущих поколений" в нынешнем заключении (Ким Чен Ына - ред.), даже если Ким Чжу Э не появляется на официальной сцене, работа по формированию основы будущей власти для неё будет более изощрённо продвигаться на скрытом уровне", — отмечает профессор.

Эксперт также связывает это с общей линией съезда на долговременную самодостаточность режима. По его словам, на IX съезде вновь говорится о концепции "трёх революций" с упором на создание "постоянной системы самодостаточности", способной продержаться 10–20 лет и более без внешней поддержки.

Как передавало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), IX съезд ТПК проходит в Пхеньяне с 19 февраля и подводит итоги пятилетней политики после съезда 2021 года, а также определяет цели на новый пятилетний период.