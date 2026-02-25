В Сеуле считают, что 13-летняя дочь Ким Чен Ына возглавила ядерные силы

«

"Ким Чен Ын продолжает брать свою дочь на полигоны ядерных и ракетных испытаний. В связи с этим, по данным разведки, он назначил ее на должность "генерального директора ракетного подразделения", чтобы обеспечить контроль над военными. <…> Дочь Кима уже получает отчеты от генералов и отдает распоряжения", — добавляет издание.