Мэр Киева пожаловался на недостаточное количество зенитных снарядов и ракет
06:02 25.02.2026
Мэр Киева пожаловался на недостаточное количество зенитных снарядов и ракет
Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что у города нет достаточного количества зенитных боеприпасов и ракет. РИА Новости, 25.02.2026
киев, украина, сша, виталий кличко
В мире, Киев, Украина, США, Виталий Кличко
Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что у города нет достаточного количества зенитных боеприпасов и ракет.
"Нет. Существует дефицит зенитных боеприпасов и ракет для наших систем обороны", - заявил Кличко в интервью испанской газете Mundo, отвечая на вопрос, достаточно ли у города таких снарядов.
Поставки Украине осуществляются по механизму, в рамках которого европейцы платят за производимое в США вооружение, а оно потом передается Киеву. Ранее в феврале министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что перебои в поставках ракет ПВО Украине происходят из-за того, что эти ракеты поставляются напрямую с производств в США, а в запасах у Германии таких ракет больше нет.
