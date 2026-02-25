https://ria.ru/20260225/kitay-2076568019.html
МИД Китая заявил о недопустимости применения ядерного оружия
Китай последовательно заявляет о недопустимости применения ядерного оружия и недопущении ядерной войны, заявила на брифинге в среду официальный представитель... РИА Новости, 25.02.2026
в мире
китай
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
великобритания
мао нин
МИД Китая заявил о недопустимости применения ядерного оружия
