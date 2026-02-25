МИД Китая заявил о защите своих прав после антироссийских санкций Лондона

ПЕКИН, 25 фев - РИА Новости. Пекин примет необходимые меры для защиты своих прав и интересов после внесения Великобританией китайских компаний в новый список антироссийских санкций, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.