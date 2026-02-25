Рейтинг@Mail.ru
14:57 25.02.2026
МИД Китая заявил о защите своих прав после антироссийских санкций Лондона
Пекин примет необходимые меры для защиты своих прав и интересов после внесения Великобританией китайских компаний в новый список антироссийских санкций, заявила РИА Новости, 25.02.2026
в мире, китай, россия, великобритания, мао нин, транснефть, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Китай, Россия, Великобритания, Мао Нин, Транснефть, Газпром, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 25 фев - РИА Новости. Пекин примет необходимые меры для защиты своих прав и интересов после внесения Великобританией китайских компаний в новый список антироссийских санкций, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"В вопросе украинского кризиса Китай последовательно выступает за содействие мирным переговорам и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения", - заявила Мао Нин на просьбу РИА Новости прокомментировать новый пакет антироссийских санкций Великобритании, куда включены китайские компании.
Сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) открылась в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
МИД Китая заявил о недопустимости применения ядерного оружия
Вчера, 10:24
Дипломат подчеркнула, что нормальные обмены и сотрудничество России и Китая не должны подвергаться вмешательству или влиянию.
"Китай примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов", - добавила она.
Во вторник Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 297 позиций, включив в него 240 юрлиц, семь физлиц и 50 судов. В частности, под новые санкции попали "Транснефть", СПГ-терминал "Газпром СПГ Портовая", структуры "Росатома", банки "Фора-Банк", "Ак Барс" и "Абсолют", а также компании из Китая и ОАЭ.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Великобритания ввела санкции против десятков компаний из Китая и ОАЭ
24 февраля, 12:03
 
В миреКитайРоссияВеликобританияМао НинТранснефтьГазпромГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
