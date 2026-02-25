Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР прокомментировал заявление СВР о ядерном оружии у Украины
11:31 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/kitaj-2076582127.html
МИД КНР прокомментировал заявление СВР о ядерном оружии у Украины
Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, избегая любых действий, ведущих к эскалации ситуации, заявила на брифинге в среду... РИА Новости, 25.02.2026
в мире
китай
великобритания
франция
мао нин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
мирный план сша по украине
в мире, китай, великобритания, франция, мао нин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мирный план сша по украине
МИД КНР прокомментировал заявление СВР о ядерном оружии у Украины

МИД КНР призвал все стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность

ПЕКИН, 25 фев – РИА Новости. Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, избегая любых действий, ведущих к эскалации ситуации, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление СВР о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
«
"Мы призываем все соответствующие стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, а также избегать любых действий, которые могут привести к недопониманию, ошибочным суждениям или даже к эскалации ситуации", - заявила Мао Нин.
Она добавила, что в настоящее время начался диалог по украинскому урегулированию, и Китай надеется, что все стороны воспользуются этой возможностью для достижения всеобъемлющего, прочного и обязывающего мирного соглашения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
С Украиной вопрос закрыт на самом верху: ответ может быть ядерным
Вчера, 08:00
 
