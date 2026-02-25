МИД КНР прокомментировал заявление СВР о ядерном оружии у Украины

ПЕКИН, 25 фев – РИА Новости. Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, избегая любых действий, ведущих к эскалации ситуации, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление СВР о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"Мы призываем все соответствующие стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, а также избегать любых действий, которые могут привести к недопониманию, ошибочным суждениям или даже к эскалации ситуации", - заявила Мао Нин.
Она добавила, что в настоящее время начался диалог по украинскому урегулированию, и Китай надеется, что все стороны воспользуются этой возможностью для достижения всеобъемлющего, прочного и обязывающего мирного соглашения.