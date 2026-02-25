Рейтинг@Mail.ru
Невестка экс-замглавы офиса Зеленского фигурирует в деле о хищении - РИА Новости, 25.02.2026
04:58 25.02.2026
Невестка экс-замглавы офиса Зеленского фигурирует в деле о хищении
Невестка бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы руководила инвестиционным фондом "ГЕЛІОС", который фигурирует в материалах уголовного дела РИА Новости, 25.02.2026
Невестка экс-замглавы офиса Зеленского фигурирует в деле о хищении

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Невестка бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы руководила инвестиционным фондом "ГЕЛІОС", который фигурирует в материалах уголовного дела о хищении 3,2 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 21 января заявило, что предъявило обвинения экс-замглавы офиса Зеленского в хищении средств в размере 3,2 миллиона долларов. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что речь идет о Ростиславе Шурме, занимавшем указанный пост с 2021 по 2024 год. Ранее в феврале МВД Украины объявило бывшего чиновника и его брата Олега Шурму в розыск.
Как следует из материалов суда и реестров, Ростислав Шурма возглавил фонд "ГЕЛІОС" в 2019 году. В ноябре 2021 года он передал управление Ксении Шурме - жене своего брата Олега. Она руководила фондом до октября 2023 года, когда, по версии следствия, и происходили хищения.
Следствие установило, что Олег и его партнер владели рядом компаний, включая "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", "Нацпрод", "КД Енерджі 2", через которые были украдены деньги. Фонд "ГЕЛІОС" был напрямую связан с этими структурами.
По версии следствия, как выяснило ранее РИА Новости, в 2022-2023 годах участники схемы во главе с Шурмой получали выплаты по зеленому тарифу за электроэнергию, которая фактически не поставлялась в энергосистему Украины. Следствие подозревает, что общий объем хищений по этой схеме составил 320 миллионов гривен (около 7,4 миллиона долларов).
