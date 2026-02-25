ВСУ отступают с линии обороны на правом берегу Днепра в Херсонской области

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подразделения ВСУ, удерживавшие позиции на правом берегу Днепра Херсонской области, оставляют первую линию береговой обороны в Антоновке и откатываются вглубь к железнодорожному полотну, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.