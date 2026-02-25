https://ria.ru/20260225/kherson-2076762723.html
ВСУ отступают с линии обороны на правом берегу Днепра в Херсонской области
ВСУ отступают с линии обороны на правом берегу Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 25.02.2026
ВСУ отступают с линии обороны на правом берегу Днепра в Херсонской области
Подразделения ВСУ, удерживавшие позиции на правом берегу Днепра Херсонской области, оставляют первую линию береговой обороны в Антоновке и откатываются вглубь к РИА Новости, 25.02.2026
ВСУ отступают с линии обороны на правом берегу Днепра в Херсонской области
