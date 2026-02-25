Рейтинг@Mail.ru
ВСУ отступают с линии обороны на правом берегу Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 25.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:49 25.02.2026 (обновлено: 22:53 25.02.2026)
ВСУ отступают с линии обороны на правом берегу Днепра в Херсонской области
Подразделения ВСУ, удерживавшие позиции на правом берегу Днепра Херсонской области, оставляют первую линию береговой обороны в Антоновке и откатываются вглубь к РИА Новости, 25.02.2026
ВСУ отступают с линии обороны на правом берегу Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подразделения ВСУ, удерживавшие позиции на правом берегу Днепра Херсонской области, оставляют первую линию береговой обороны в Антоновке и откатываются вглубь к железнодорожному полотну, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Передовые подразделения ВСУ, удерживавшие позиции на первой линии береговой обороны на правом берегу Днепра в Антоновке, под ударами БПЛА и артиллерии откатываются назад и пытаются зарыться на более безопасных для них укрепах в глубине правобережья, в районе железнодорожного полотна идущего вдоль берега", - сказал собеседник агентства.
Населенный пункт Антоновка находится под Херсоном, на правом берегу Днепра Херсонской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.02.2026
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьДнепр (река)ХерсонВооруженные силы Украины
 
 
