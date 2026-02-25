Рейтинг@Mail.ru
Келин объяснил, чего добивается Лондон возможной передачей Киеву ЯО - РИА Новости, 25.02.2026
21:46 25.02.2026
Келин объяснил, чего добивается Лондон возможной передачей Киеву ЯО
Келин объяснил, чего добивается Лондон возможной передачей Киеву ЯО
Лондон и Париж рассматривают передачу ядерных технологий Украине как возможный способ укрепить свою позицию на переговорах, заявил посол России в Великобритании РИА Новости, 25.02.2026
украина, лондон, киев, андрей келин, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
Украина, Лондон, Киев, Андрей Келин, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
Келин объяснил, чего добивается Лондон возможной передачей Киеву ЯО

Келин: Лондон передачей ЯО Киеву хотят укрепить свою позицию на переговорах

ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости. Лондон и Париж рассматривают передачу ядерных технологий Украине как возможный способ укрепить свою позицию на переговорах, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Гатилов назвал потерей чувства реальности планы передать Киеву ЯО
Вчера, 19:33
"Я должен указать на опасность передачи ядерного оружия (Украине - ред.), потому что в условиях украинского кризиса некоторые хотят изменить правила игры, что очень опасно... Лондон и Париж, вероятно, работают над возможностью передачи Украине компонентов, технологий или оборудования для ядерного оружия, просто чтобы укрепить свои позиции за столом переговоров", - сказал Келин в интервью британской радиостанции LBC.
Он подчеркнул, что Владимир Зеленский сам ранее заявлял о своих ядерных амбициях.
"Я сошлюсь на одно заявление Зеленского. Он сказал, что либо Украина будет в НАТО, либо она будет обладать ядерным оружием. Это очень опасное заявление, и именно поэтому мы на это указываем сейчас, у нас есть определенная информация по этому поводу", - сказал Келин.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Песков заявил, что данные о намерениях передать Киеву ЯО не голословны
Вчера, 19:10
 
