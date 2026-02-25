ХХ сезон ГУМ-Катка закроется на Красной площади 1 марта

Открытие этого сезона состоялось 1 декабря 2025 года. В этом году вдохновением для оформления катка стала знаменитая дымковская игрушка – яркий глиняный сувенир, родом из Вятки, который легко узнать по белому фону, расписанному насыщенными цветами, кругами и геометрическими узорами.