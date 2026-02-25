Рейтинг@Mail.ru
12:08 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/katok-2076593367.html
ХХ сезон ГУМ-Катка закроется на Красной площади 1 марта
Торжественное закрытие ХХ сезона ГУМ-Катка пройдет на Красной площади 1 марта, сообщает пресс-служба катка. РИА Новости, 25.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ГУМ-каток на Красной площади
ГУМ-каток на Красной площади
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
ГУМ-каток на Красной площади
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Торжественное закрытие ХХ сезона ГУМ-Катка пройдет на Красной площади 1 марта, сообщает пресс-служба катка.
Финальный вечер сезона 2025-26 пройдет в эстетике Севера. Ведущие вечера - Константин Анисимов и Алла Михеева.
Музыкальное сопровождение обеспечит диджей Максим Жуковский. Гостей также ждет онлайн-трансляция из Сочи и массовые катания.
Открытие этого сезона состоялось 1 декабря 2025 года. В этом году вдохновением для оформления катка стала знаменитая дымковская игрушка – яркий глиняный сувенир, родом из Вятки, который легко узнать по белому фону, расписанному насыщенными цветами, кругами и геометрическими узорами.
 
ГУМКаткиМосква
 
 
