ХХ сезон ГУМ-Катка закроется на Красной площади 1 марта
ХХ сезон ГУМ-Катка закроется на Красной площади 1 марта
2026-02-25T12:08:00+03:00
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Торжественное закрытие ХХ сезона ГУМ-Катка пройдет на Красной площади 1 марта, сообщает пресс-служба катка.
Финальный вечер сезона 2025-26 пройдет в эстетике Севера. Ведущие вечера - Константин Анисимов и Алла Михеева.
Музыкальное сопровождение обеспечит диджей Максим Жуковский. Гостей также ждет онлайн-трансляция из Сочи и массовые катания.
Открытие этого сезона состоялось 1 декабря 2025 года. В этом году вдохновением для оформления катка стала знаменитая дымковская игрушка – яркий глиняный сувенир, родом из Вятки, который легко узнать по белому фону, расписанному насыщенными цветами, кругами и геометрическими узорами.