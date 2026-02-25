Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмен призвал к расследованию инцидента с катером у Кубы - РИА Новости, 25.02.2026
23:37 25.02.2026 (обновлено: 23:46 25.02.2026)
Конгрессмен призвал к расследованию инцидента с катером у Кубы
Конгрессмен призвал к расследованию инцидента с катером у Кубы
Конгрессмен США Карлос Хименес призвал к немедленному расследованию инцидента с катером у берегов Кубы. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T23:37:00+03:00
2026-02-25T23:46:00+03:00
куба
конгресс сша
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074349896_0:124:3072:1851_1920x0_80_0_0_f13f49f4841b3c24c35328aebc1c02ac.jpg
куба
сша
Новости
куба, конгресс сша, сша, в мире
Куба, Конгресс США, США, В мире
© REUTERS / Annabelle GordonЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / Annabelle Gordon
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Конгрессмен США Карлос Хименес призвал к немедленному расследованию инцидента с катером у берегов Кубы.
Ранее МВД Кубы сообщило, что катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне.
"Властям США необходимо установить, были ли кто-либо из погибших гражданами США или законными резидентами, и точно выяснить, что произошло", - говорится в заявлении конгрессмена в соцсети Х.
Люди заправляются на АЗС в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
США разрешат перепродажу венесуэльской нефти Кубе
Вчера, 19:38
 
КубаКонгресс СШАСШАВ мире
 
 
