https://ria.ru/20260225/kater-2076766303.html
Конгрессмен призвал к расследованию инцидента с катером у Кубы
Конгрессмен призвал к расследованию инцидента с катером у Кубы - РИА Новости, 25.02.2026
Конгрессмен призвал к расследованию инцидента с катером у Кубы
Конгрессмен США Карлос Хименес призвал к немедленному расследованию инцидента с катером у берегов Кубы. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T23:37:00+03:00
2026-02-25T23:37:00+03:00
2026-02-25T23:46:00+03:00
куба
конгресс сша
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074349896_0:124:3072:1851_1920x0_80_0_0_f13f49f4841b3c24c35328aebc1c02ac.jpg
https://ria.ru/20260225/neft-2076734900.html
куба
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074349896_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_832863e758a6c87d882a200d98dc4b10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, конгресс сша, сша, в мире
Куба, Конгресс США, США, В мире
Конгрессмен призвал к расследованию инцидента с катером у Кубы
Конгрессмен Хименес призвал к расследованию инцидента с катером у берегов Кубы