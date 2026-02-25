Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд признал законным заочный арест Каспарова*
04:00 25.02.2026
Мосгорсуд признал законным заочный арест Каспарова*
Мосгорсуд признал законным заочный арест Каспарова*
Мосгорсуд признал законным заочный арест Каспарова*
Мосгорсуд признал законным заочный арест в России шахматиста Гарри Каспарова* по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности
2026
происшествия, россия, москва, гарри каспаров, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Москва, Гарри Каспаров, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Мосгорсуд признал законным заочный арест Каспарова*

Мосгорсуд признал законным заочный арест Гарри Каспарова

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест в России шахматиста Гарри Каспарова* по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что суд, изучив жалобу защиты, счел законным решение нижестоящей инстанции отправить Каспарова* в СИЗО на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Меру пресечения шахматисту избрал Замоскворецкий суд Москвы в конце декабря 2025 года.
Дело в отношении Каспарова возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета). Санкция данной статьи - от пяти до семи лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.
Как следует из судебных материалов, Каспарова* также заочно обвинили в совершении двух преступлений по статье Уголовного кодекса об уклонении от исполнения обязанностей. Оба дела объединены в одно производство.
Против Каспарова* в России также возбуждены дела по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
Минюст РФ включил Каспарова* в реестр иноагентов в 2022 году. Росфинмониторинг также внес его в перечень экстремистов и террористов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ, внесен в перечень экстремистов и террористов.
