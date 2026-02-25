Мосгорсуд признал законным заочный арест Каспарова*

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест в России шахматиста Гарри Каспарова* по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что суд, изучив жалобу защиты, счел законным решение нижестоящей инстанции отправить Каспарова * в СИЗО на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Меру пресечения шахматисту избрал Замоскворецкий суд Москвы в конце декабря 2025 года.

Дело в отношении Каспарова возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета). Санкция данной статьи - от пяти до семи лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.

Как следует из судебных материалов, Каспарова* также заочно обвинили в совершении двух преступлений по статье Уголовного кодекса об уклонении от исполнения обязанностей. Оба дела объединены в одно производство.

Против Каспарова* в России также возбуждены дела по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

Минюст РФ включил Каспарова* в реестр иноагентов в 2022 году. Росфинмониторинг также внес его в перечень экстремистов и террористов.