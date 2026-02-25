https://ria.ru/20260225/kasparov-2076535406.html
Мосгорсуд признал законным заочный арест Каспарова*
25.02.2026
Мосгорсуд признал законным заочный арест Каспарова*
Мосгорсуд признал законным заочный арест в России шахматиста Гарри Каспарова* по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности,... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T04:00:00+03:00
2026-02-25T04:00:00+03:00
2026-02-25T04:00:00+03:00
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест в России шахматиста Гарри Каспарова* по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что суд, изучив жалобу защиты, счел законным решение нижестоящей инстанции отправить Каспарова
* в СИЗО на срок два месяца с момента задержания на территории РФ
или экстрадиции. Меру пресечения шахматисту избрал Замоскворецкий суд Москвы
в конце декабря 2025 года.
Дело в отношении Каспарова возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета). Санкция данной статьи - от пяти до семи лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.
Как следует из судебных материалов, Каспарова* также заочно обвинили в совершении двух преступлений по статье Уголовного кодекса об уклонении от исполнения обязанностей. Оба дела объединены в одно производство.
Против Каспарова* в России также возбуждены дела по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
Минюст РФ включил Каспарова* в реестр иноагентов в 2022 году. Росфинмониторинг
также внес его в перечень экстремистов и террористов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ, внесен в перечень экстремистов и террористов.