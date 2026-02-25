Рейтинг@Mail.ru
22:07 25.02.2026
Кардиолог рассказал, сколько чашек кофе в день можно пить при гипертонии
Людям с гипертонией можно пить до пяти чашек кофе в день, заявил доктор медицинских наук, врач-кардиолог Алексей Никитин. РИА Новости, 25.02.2026
Кардиолог рассказал, сколько чашек кофе в день можно пить при гипертонии

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Людям с гипертонией можно пить до пяти чашек кофе в день, заявил доктор медицинских наук, врач-кардиолог Алексей Никитин.
"Пить кофе при гипертонии можно и даже существует четко обозначенное количество чашек кофе в день, которые явно не опасны и, возможно, даже полезны для лиц с гипертонией - до пяти чашек кофе в день (3-4 чашки)", - сказал Никитин в комментарии aif.ru.
Кофе и шоколад - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Врач рассказала о пользе кофе и шоколада
13 октября 2025, 03:31
 
Общество
 
 
