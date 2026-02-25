https://ria.ru/20260225/kardiolog-2076755860.html
Кардиолог рассказал, сколько чашек кофе в день можно пить при гипертонии
Людям с гипертонией можно пить до пяти чашек кофе в день, заявил доктор медицинских наук, врач-кардиолог Алексей Никитин. РИА Новости, 25.02.2026
Кардиолог Никитин порекомендовал людям с гипертонией пить до 5 чашек кофе в день