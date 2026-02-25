Американцы узнали о голубцах и объявили 2026-й годом капусты

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Капуста внезапно стала звездой американских соцсетей. Овощ называют "дерзким и сексуальным", ему посвящают рекламные кампании люксовых брендов, а блюда из него подают в дорогих ресторанах Нью-Йорка.

Что случилось с обычной капустой? И при чем здесь голубцы?

2026-й — год капусты

Модный журнал Vogue официально провозгласил наступающий 2026-й "годом капусты". Платформа Pinterest ввела специальный термин — сabbage сrush ("капустная влюбленность").

© Getty Images / Alexandr Muşuc Девушка с капустой © Getty Images / Alexandr Muşuc Девушка с капустой

The New York Times и вовсе назвала капусту "новым беконом" и "кулинарным фаворитом". Журналисты не удержались от иронии: овощ, от которого раньше в доме пахло как в трущобах XIX века, вдруг стал объектом гастрономического обожания.

Интересно, что мода на капусту — не сиюминутная прихоть. Аналитический отчет платформы Pinterest прогнозирует устойчивый рост интереса к капустным блюдам на 95-110% в 2026 году — серьезный показатель.

Business Insider подтверждает : капуста вытесняет цветную капусту с позиции главного ЗОЖ-продукта. Причина не только во вкусе, но и в цене. В условиях инфляции американцы ищут бюджетные альтернативы ежедневным блюдам.

Капуста в высокой моде

Тренд вышел далеко за пределы кухни. Забавно наблюдать, как продукт, который в России ассоциируется с бабушкиными заготовками и зимними щами, становится объектом гламура. Burberry использует изображения капусты в рекламных кампаниях. Дизайнеры рисуют кочаны на сумках. Керамисты лепят декоративные тарелки в форме капустных листьев.

The New York Times отмечает , что роскошные блюда из капусты теперь подают в дорогих ресторанах Нью-Йорка и Денвера. То, что раньше считалось едой бедняков, превратилось в гастрономический тренд с приличным ценником.

© iStock.com / Qwart Ленивые голубцы в кастрюле © iStock.com / Qwart Ленивые голубцы в кастрюле

От цветной капусты к обычной

Что произошло? Американские ЗОЖ-блогеры "переоткрыли" самую обыкновенную белокочанную капусту. Долгие годы ее экзотическая родственница — цветная капуста — занимала трон главного полезного продукта.

Теперь ситуация изменилась. По данным агентства Tastewise, количество упоминаний капусты в меню американских ресторанов выросло более чем на 20%, сообщает Business Insider. Причина проста: капуста дешевле, доступнее и содержит массу клетчатки, полезной для кишечника.

Голубцы как кулинарная инновация

Самое забавное началось, когда американцы добрались до голубцов. В TikTok, YouTube, Instagram* и Facebook* видео с приготовлением этого блюда собирают миллионы просмотров. Запросы на "голубцы" и польский "суп из голубцов" (golumpki soup) выросли почти вдвое.

Многие западные пользователи воспринимают голубцы как "инновационное полезное блюдо", хотя для Восточной Европы это вековая кулинарная традиция. Мясо с рисом, завернутое в капустные листья и тушенное в томатном соусе, — классика, которую готовили еще наши прабабушки. Но для американской аудитории это свежее открытие.

Версии на любой вкус

Американцы, конечно, не остановились на классическом рецепте. Они начали экспериментировать, адаптируя блюдо под свои предпочтения.

Появились азиатские вариации — со свининой, креветками и имбирем. Французы вспомнили про свое chou farci (фаршированная капуста), которое подают как изысканное ресторанное блюдо. Любители кето-диеты придумали версию с высоким содержанием белка и минимумом углеводов.

© iStock.com / zsv3207 Приготовление ленивых голубцов © iStock.com / zsv3207 Приготовление ленивых голубцов

В соцсетях блогеры делятся "ленивыми голубцами" — когда все ингредиенты просто смешивают в одной кастрюле, без мороки с заворачиванием листьев. Для тех, кто ценит время больше эстетики, это идеальный вариант.

Одновременно смешно и грустно

Для русского человека ситуация выглядит абсурдной. Капуста — это основа нашей кухни. Борщ, щи, солянка, квашеная капуста, пироги с капустой, тушеная капуста с мясом. Голубцы готовят на праздники и в будни, их рецепты передают из поколения в поколение.

Американцы открывают это заново, как будто изобрели велосипед. Они публикуют видео с восторженными комментариями: "Это так вкусно! Почему я раньше не знал об этом блюде?" Русские в комментариях иронизируют: "Потому что вы 400 лет ели гамбургеры".

Но, справедливости ради, хорошо, что капуста наконец получила признание. Пусть даже через океан и с опозданием на несколько веков.

Что следующее?

Если следовать логике американских трендов, скоро нас ждут "открытия" борща, винегрета и квашеной капусты. Возможно, через пару лет крупные зарубежные издания напишут статьи о "новом инновационно-революционном русском супе со свеклой" и объявят 2028-й годом огурца или картошки.

Пока же наблюдаем, как Запад с энтузиазмом осваивает то, что у нас было всегда. Пусть и с опозданием на несколько столетий.

© iStock.com / ALLEKO Борщ © iStock.com / ALLEKO Борщ