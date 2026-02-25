Семьи на Камчатке смогут получать выплаты из регионального маткапитала

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 фев – РИА Новости. Семьям в Камчатском крае разрешили получать ежемесячные выплаты из средств регионального материнского капитала на детей до трех лет, сообщили в Законодательном Собрании Камчатского края.

Как пояснили в Заксобрании, теперь семьи с невысокими доходами смогут направлять средства маткапитала на ежемесячные выплаты в связи с рождением ребенка. Речь идет о первом, втором и последующих детях при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. Сейчас это 66 666 рублей.