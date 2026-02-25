Рейтинг@Mail.ru
04:54 25.02.2026
Семьи на Камчатке смогут получать выплаты из регионального маткапитала
Семьи на Камчатке смогут получать выплаты из регионального маткапитала
общество, камчатский край, камчатка, россия
Семьи на Камчатке смогут получать выплаты из регионального маткапитала

Женщина с младенцем на руках
Женщина с младенцем на руках. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 фев – РИА Новости. Семьям в Камчатском крае разрешили получать ежемесячные выплаты из средств регионального материнского капитала на детей до трех лет, сообщили в Законодательном Собрании Камчатского края.
"Семьи смогут направлять средства маткапитала на получение ежемесячных выплат в связи с рождением ребенка до достижения им трехлетнего возраста", — говорится в пресс-релизе краевого парламента.
Это решение депутаты приняли на 56-й сессии, внеся соответствующие изменения в закон "О краевом материнском (семейном) капитале".
Как пояснили в Заксобрании, теперь семьи с невысокими доходами смогут направлять средства маткапитала на ежемесячные выплаты в связи с рождением ребенка. Речь идет о первом, втором и последующих детях при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. Сейчас это 66 666 рублей.
Сама ежемесячная выплата составит 32 333 рубля — ровно столько сегодня составляет прожиточный минимум для детей на Камчатке.
Как ранее сообщало Заксобрание, в декабре 2025 года в крае уже расширили право на получение регионального маткапитала — теперь его выплачивают и при рождении первого ребенка, причем всем женщинам независимо от возраста и семейного положения. Главные условия: российское гражданство и проживание на Камчатке не менее трех лет. Исключение сделали для граждан РФ, которые постоянно жили в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на момент их принятия в Россию.
