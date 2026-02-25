Володин обратил внимание на подготовку медицинских кадров

По словам председателя Госдумы, в будущем такой врач будет работать, имея диплом частного вуза такой же, как раньше продавали в подземном переходе.

"Нам важно, чтобы специалисты выходили грамотными. А сегодня посмотрите, там даже не поймешь, что за организация, а выдает диплом врача. Причем количество обучающих измеряется десятками тысяч. Но мы о наболевшем, потому что вы наше правительство, кому мы будем говорить больше? Все вопросы поднимаем, какие бы ни были", - подытожил он.