Совмин Италии получил доверие в сенате в связи с продлением помощи Украине

РИМ, 25 фев – РИА Новости. Правительство Италии в четверг получило доверие в сенате национального парламента в связи с принятием одобренного ранее Совмином указа о продолжении помощи Украине в течение 2026 года, передает корреспондент РИА Новости.

Согласно распространенной в Италии процедуре, совет министров увязал голосование с выражением поддержки парламентом.

В поддержку совету министров Джорджи Мелони высказались 106 членов верхней палаты итальянского парламента, против проголосовали 57 парламентариев, двое воздержались. Выступив против доверия правительству, против законопроекта проголосовали все основные оппозиционные силы сената, причем некоторых из них, такие как Демократическая партия, поддерживают поставки вооружений на Украину

Совет министров Италии одобрил указ о продолжении помощи Украине в конце декабря. Он предусматривает "срочные меры по продлению разрешения на передачу военной техники, материалов и оборудования органам власти Украины". Как пишет газета Sole24Ore, для вступления в силу правительственный законопроект должен был пройти через парламент до 1 марта.

Как отмечает издание, разрешение на поставки оружия, действующее уже давно и неоднократно продлевавшееся, позволяет итальянскому правительству оказывать военную поддержку Киеву в обход обычных правил экспорта вооружений.

Накануне секретарь совета министров по реализации правительственной программы Джованбаттиста Фаццолари заверил, что Италия намерена в будущем продолжать помощь Украине, в том числе в рамках новых пакетов военных поставок.

Ранее Италия одобрила 12 пакетов поставок военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но известно, что в него вошли батареи ПВО SAMP/T, боеприпасы к ним, а также бронетехника. Газета Corriere della Sera в среду написала, что в последний пакет вошли боеприпасы и комплектующие для систем SAMP/T по запросу киевских властей.