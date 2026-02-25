https://ria.ru/20260225/iran-2076764086.html
Американцы поставили миллионы долларов на сделку с Ираном по атому
Пользователи популярных в США сайтов ставок заключили пари на миллион долларов о сроках возможной сделки по атому с Ираном, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2026
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Пользователи популярных в США сайтов ставок заключили пари на миллион долларов о сроках возможной сделки по атому с Ираном, подсчитало РИА Новости.
На сайте Polymarket за заключение сделки между США
и Ираном
до июня предлагают поставить с коэффициентом успеха 40%, ставок сделано на полмиллиона долларов. Выше оцениваются шансы на заключение сделки до 2027 года - 54%, но и выигрыш меньше, в случае победы ставки "да" за каждый доллар дадут 1,85, пари приняли на 192 тысячи.
Почти на 7,5 миллиона долларов ставок сделали на вопрос, ударят ли США по Ирану до 25 февраля, вероятность такого развития событий оценивается всего в 1% - в четверг состоятся новые переговоры представителей двух стран в Женеве
. Еще на 4 миллиона приняли пари о возможности удара 26 февраля, вероятность уже вдвое выше - 2%. Больше всего ставок сделали на удар 28 февраля - почти 45 миллионов долларов, на ответ "да" предлагают пари с 11% вероятностью.
Пари предлагают на вопрос о том, откажется ли Иран от обогащения, пока больше ставок от тех, кто не верит в такое развитие событий, вероятность оценивается в 16%, ставок сделано почти на 900 тысяч долларов.
На другом популярном сайте со ставками Kalshi американцы готовы рискнуть еще четвертью миллиона, сделка с Ираном до 2027 года оценивается с вероятностью в 54%, до августа - 40%.
Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве в четверг. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи
, американскую - спецпредставитель президента Стив Уиткофф
и зять американского лидера Джаред Кушнер
. Тегеран
настаивает, что не должен отказываться от мирной ядерной программы, Белый дом требует гарантий отказа от разработки оружия.