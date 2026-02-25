Рейтинг@Mail.ru
23:02 25.02.2026
Американцы поставили миллионы долларов на сделку с Ираном по атому
Пользователи популярных в США сайтов ставок заключили пари на миллион долларов о сроках возможной сделки по атому с Ираном, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2026
в мире, иран, сша, женева (город), стив уиткофф, аббас аракчи, джаред кушнер
В мире, Иран, США, Женева (город), Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Джаред Кушнер
Американцы поставили миллионы долларов на сделку с Ираном по атому

РИА Новости: американцы поставили миллионы долларов на исход сделки с Ираном

© Depositphotos.com / georgejmclittleДевушка делает ставки на онлайн-тотализаторе
Девушка делает ставки на онлайн-тотализаторе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Depositphotos.com / georgejmclittle
Девушка делает ставки на онлайн-тотализаторе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Пользователи популярных в США сайтов ставок заключили пари на миллион долларов о сроках возможной сделки по атому с Ираном, подсчитало РИА Новости.
На сайте Polymarket за заключение сделки между США и Ираном до июня предлагают поставить с коэффициентом успеха 40%, ставок сделано на полмиллиона долларов. Выше оцениваются шансы на заключение сделки до 2027 года - 54%, но и выигрыш меньше, в случае победы ставки "да" за каждый доллар дадут 1,85, пари приняли на 192 тысячи.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
СМИ: делегация Ирана направились в Женеву для переговоров с США
Вчера, 16:01
Почти на 7,5 миллиона долларов ставок сделали на вопрос, ударят ли США по Ирану до 25 февраля, вероятность такого развития событий оценивается всего в 1% - в четверг состоятся новые переговоры представителей двух стран в Женеве. Еще на 4 миллиона приняли пари о возможности удара 26 февраля, вероятность уже вдвое выше - 2%. Больше всего ставок сделали на удар 28 февраля - почти 45 миллионов долларов, на ответ "да" предлагают пари с 11% вероятностью.
Пари предлагают на вопрос о том, откажется ли Иран от обогащения, пока больше ставок от тех, кто не верит в такое развитие событий, вероятность оценивается в 16%, ставок сделано почти на 900 тысяч долларов.
На другом популярном сайте со ставками Kalshi американцы готовы рискнуть еще четвертью миллиона, сделка с Ираном до 2027 года оценивается с вероятностью в 54%, до августа - 40%.
Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве в четверг. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Тегеран настаивает, что не должен отказываться от мирной ядерной программы, Белый дом требует гарантий отказа от разработки оружия.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Американским сенаторам проведут брифинг на фоне напряженности вокруг Ирана
Вчера, 22:25
 
В миреИранСШАЖенева (город)Стив УиткоффАббас АракчиДжаред Кушнер
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
