Американским сенаторам проведут брифинг на фоне напряженности вокруг Ирана

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Американским сенаторам проведут секретный брифинг на фоне предстоящих переговоров представителей США и Ирана в Женеве и эскалации вокруг республики, выяснило РИА Новости.

"Закрытый брифинг по вопросам, связанным с разведкой" пройдет в сенатском корпусе в среду в 23:00 мск, следует из расписания верхней палаты.