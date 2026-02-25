Рейтинг@Mail.ru
Американским сенаторам проведут брифинг на фоне напряженности вокруг Ирана - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/iran-2076760415.html
Американским сенаторам проведут брифинг на фоне напряженности вокруг Ирана
Американским сенаторам проведут брифинг на фоне напряженности вокруг Ирана - РИА Новости, 25.02.2026
Американским сенаторам проведут брифинг на фоне напряженности вокруг Ирана
Американским сенаторам проведут секретный брифинг на фоне предстоящих переговоров представителей США и Ирана в Женеве и эскалации вокруг республики, выяснило... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T22:25:00+03:00
2026-02-25T22:25:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
марк уорнер
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_70eb41c7e0f1d7071e1b76728cbf1e8e.jpg
https://ria.ru/20260225/iran-2076750111.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8edf55b97556c65f0c2137597330c1c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, марк уорнер, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Марк Уорнер, Аббас Аракчи
Американским сенаторам проведут брифинг на фоне напряженности вокруг Ирана

РИА Новости: американским сенаторам проведут брифинг на фоне ситуации с Ираном

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Американским сенаторам проведут секретный брифинг на фоне предстоящих переговоров представителей США и Ирана в Женеве и эскалации вокруг республики, выяснило РИА Новости.
Избранный комитет сената по разведке возглавляет республиканец Том Коттон, в недавних интервью он заявлял, что Тегерану следует серьезно воспринимать слова президента США Дональда Трампа, который предупреждает, что альтернативой сделки со Штатами является "очень плохой день". Заместитель председателя комитета, демократ Марк Уорнер вместе с однопартийцами призывал американского лидера шире информировать граждан о планах.
Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве в четверг. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
"Закрытый брифинг по вопросам, связанным с разведкой" пройдет в сенатском корпусе в среду в 23:00 мск, следует из расписания верхней палаты.
Американский авианосец USS Abraham Lincoln возглавляет ударную группу в Аравийском море - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Эксперт рассказал, что означает наращивание сил США на Ближнем Востоке
Вчера, 21:15
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампМарк УорнерАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала