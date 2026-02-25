Американским сенаторам проведут брифинг на фоне напряженности вокруг Ирана

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Американским сенаторам проведут секретный брифинг на фоне предстоящих переговоров представителей США и Ирана в Женеве и эскалации вокруг республики, выяснило РИА Новости.
Избранный комитет сената по разведке возглавляет республиканец Том Коттон, в недавних интервью он заявлял, что Тегерану следует серьезно воспринимать слова президента США Дональда Трампа, который предупреждает, что альтернативой сделки со Штатами является "очень плохой день". Заместитель председателя комитета, демократ Марк Уорнер вместе с однопартийцами призывал американского лидера шире информировать граждан о планах.
Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве в четверг. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
"Закрытый брифинг по вопросам, связанным с разведкой" пройдет в сенатском корпусе в среду в 23:00 мск, следует из расписания верхней палаты.