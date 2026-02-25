США и Иран могут обсудить другие вопросы после ядерной сделки, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Переговоры США и Ирана на данный момент фокусируются на вопросе ядерной программы Тегерана, но в будущем возможно обсуждение и других тем, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на частной встрече, сообщает Axios со ссылкой на источники.
"Уиткофф сказал, что переговоры между США и Ираном в настоящее время сосредоточены на ядерных вопросах, но если сделка будет достигнута, администрация (президента США Дональда) Трампа хотела бы провести дополнительные переговоры по ракетной программе Ирана и поддержке страной вооруженных групп", - пишет портал со ссылкой на американских чиновников и осведомленные источники.
В данный момент переговоры фокусируются на двух ключевых вопросах: возможностях Ирана к обогащению урана и будущем уже существующих запасов обогащенного урана, добавил Уиткофф.
Более того, спецпосланник Трампа отметил, что США хотят, чтобы другие страны ближневосточного региона приняли участие в переговорах.
Иран и США при посредничестве Омана провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности. Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве в четверг.