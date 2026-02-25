Рейтинг@Mail.ru
США и Иран могут обсудить другие вопросы после ядерной сделки, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2026
22:10 25.02.2026
США и Иран могут обсудить другие вопросы после ядерной сделки, пишут СМИ
Переговоры США и Ирана на данный момент фокусируются на вопросе ядерной программы Тегерана, но в будущем возможно обсуждение и других тем, заявил спецпосланник... РИА Новости, 25.02.2026
в мире, сша, иран, тегеран (город), аббас аракчи, стив уиткофф
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
США и Иран могут обсудить другие вопросы после ядерной сделки, пишут СМИ

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Переговоры США и Ирана на данный момент фокусируются на вопросе ядерной программы Тегерана, но в будущем возможно обсуждение и других тем, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на частной встрече, сообщает Axios со ссылкой на источники.
"Уиткофф сказал, что переговоры между США и Ираном в настоящее время сосредоточены на ядерных вопросах, но если сделка будет достигнута, администрация (президента США Дональда) Трампа хотела бы провести дополнительные переговоры по ракетной программе Ирана и поддержке страной вооруженных групп", - пишет портал со ссылкой на американских чиновников и осведомленные источники.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
США настаивают на бессрочном действии ядерной сделки с Ираном, пишут СМИ
Вчера, 22:07
В данный момент переговоры фокусируются на двух ключевых вопросах: возможностях Ирана к обогащению урана и будущем уже существующих запасов обогащенного урана, добавил Уиткофф.
Более того, спецпосланник Трампа отметил, что США хотят, чтобы другие страны ближневосточного региона приняли участие в переговорах.
Иран и США при посредничестве Омана провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности. Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве в четверг.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
СМИ: делегация Ирана направились в Женеву для переговоров с США
Вчера, 16:01
 
В миреСШАИранТегеран (город)Аббас АракчиСтив Уиткофф
 
 
