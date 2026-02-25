Рейтинг@Mail.ru
США настаивают на бессрочном действии ядерной сделки с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 25.02.2026 (обновлено: 22:59 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/iran-2076755717.html
США настаивают на бессрочном действии ядерной сделки с Ираном, пишут СМИ
США настаивают на бессрочном действии ядерной сделки с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2026
США настаивают на бессрочном действии ядерной сделки с Ираном, пишут СМИ
В администрации президента США Дональда Трампа настаивают, чтобы любая сделка с Ираном по ядерной программе носила бессрочный характер, сообщает портал Axios со РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T22:07:00+03:00
2026-02-25T22:59:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
стив уиткофф
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
https://ria.ru/20260225/iran-2076680976.html
https://ria.ru/20260225/iran-2076716508.html
иран
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, стив уиткофф, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи
США настаивают на бессрочном действии ядерной сделки с Ираном, пишут СМИ

Axios: США настаивают на бессрочном действии ядерной сделки с Ираном

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. В администрации президента США Дональда Трампа настаивают, чтобы любая сделка с Ираном по ядерной программе носила бессрочный характер, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника и источники.
"Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф заявил на закрытой встрече во вторник, что администрация Трампа требует, чтобы Иран согласился на бессрочное действие любого будущего ядерного соглашения", - пишет портал.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
СМИ: делегация Ирана направились в Женеву для переговоров с США
Вчера, 16:01
Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) от 2015 года, который перестал действовать в октябре 2025 года, большинство ограничений на ядерную программу Ирана действовали от 8 до 25 лет с момента подписания, при этом Иран также обязывался никогда не разрабатывать ядерное оружие.
"Мы исходим из того, что в будущем соглашении с Ираном не будет положения о сроке его действия. Независимо от того, будет ли достигнуто соглашение или нет, наша позиция такова: вы должны вести себя соответствующим образом всю оставшуюся жизнь", - цитирует Axios заявление Уиткоффа на встрече с донорами AIPAC в Вашингтоне.
Иран и США при посредничестве Омана провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
США расширили санкции против Ирана
Вчера, 18:12
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСтив УиткоффАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала