США настаивают на бессрочном действии ядерной сделки с Ираном, пишут СМИ

Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) от 2015 года, который перестал действовать в октябре 2025 года, большинство ограничений на ядерную программу Ирана действовали от 8 до 25 лет с момента подписания, при этом Иран также обязывался никогда не разрабатывать ядерное оружие.