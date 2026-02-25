США настаивают на бессрочном действии ядерной сделки с Ираном, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. В администрации президента США Дональда Трампа настаивают, чтобы любая сделка с Ираном по ядерной программе носила бессрочный характер, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника и источники.
"Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф заявил на закрытой встрече во вторник, что администрация Трампа требует, чтобы Иран согласился на бессрочное действие любого будущего ядерного соглашения", - пишет портал.
Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) от 2015 года, который перестал действовать в октябре 2025 года, большинство ограничений на ядерную программу Ирана действовали от 8 до 25 лет с момента подписания, при этом Иран также обязывался никогда не разрабатывать ядерное оружие.
"Мы исходим из того, что в будущем соглашении с Ираном не будет положения о сроке его действия. Независимо от того, будет ли достигнуто соглашение или нет, наша позиция такова: вы должны вести себя соответствующим образом всю оставшуюся жизнь", - цитирует Axios заявление Уиткоффа на встрече с донорами AIPAC в Вашингтоне.
Иран и США при посредничестве Омана провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.
