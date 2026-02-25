https://ria.ru/20260225/iran-2076750111.html
Эксперт рассказал, что означает наращивание сил США на Ближнем Востоке
2026-02-25T21:15:00+03:00
в мире
израиль
сша
иран
f-22
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Наращивание американских войск на Ближнем Востоке говорит о реальности военного сценария против Тегерана, однако не свидетельствует о его неизбежности, без поддержки Израиля США не смогут нанести серьезный удар по Ирану, заявил РИА Новости член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов.
Во вторник израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что США
в рамках наращивания военной группировки на Ближнем Востоке
развернули в Израиле
эскадрилью многоцелевых истребителей F-2
2.
"Нельзя сказать, что нынешняя американская группировка самая большая - она сопоставима с силами, задействованными ранее против хуситов. Два авианосца, конечно, это много, но без поддержки со стороны Израиля США не смогут нанести Ирану
серьезный ущерб или уничтожить его военный потенциал. Наращивание сил указывает на возможность военного сценария, однако не делает его необратимым", - сказал Семенов.
Он отметил, что многое будет зависеть от степени вовлеченности Израиля, а также от применения авианосных групп США. Сейчас одна авианосная группа находится в Аравийском море
, еще одна расположена в Средиземном море
, в определенный момент эти группы просто могут произвести ротацию, а не быть задействованы для ударов по Ирану.
"Израиль хотел бы использовать американскую группировку на Ближнем Востоке, чтобы попытаться максимально ослабить иранскую военную мощь, то есть у Израиля есть четкая цель, а у США - пока нет внятных целей. В этом и заключается главная проблема", - заключил Семенов.
Газета Washington Post со ссылкой на данные отслеживания полетов и спутниковые снимки во вторник подсчитала, что уже более 150 самолетов военного назначения и примерно треть всех действующих американских кораблей сосредоточены вблизи Ирана.