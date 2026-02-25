https://ria.ru/20260225/iran-2076716508.html
США расширили санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана - РИА Новости, 25.02.2026
США расширили санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана, распространив рестрикции еще на 20 физических и юридических лиц, а также 12 судов, заявило министерство финансов Соединенных РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:12:00+03:00
2026-02-25T18:12:00+03:00
2026-02-25T18:28:00+03:00
в мире
сша
иран
турция
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071937979_0:49:3072:1776_1920x0_80_0_0_cf1a6c3c9d1b35e6cbdc269141ac1e78.jpg
https://ria.ru/20260225/tramp-2076545933.html
сша
иран
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071937979_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_e839d5607d670030ffef8b6e846d0684.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, турция, санкции в отношении россии
В мире, США, Иран, Турция, Санкции в отношении России
США расширили санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана, добавив 12 судов